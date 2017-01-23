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Adil Gür'den referandum anketi: Yüzde 60 evet çıkar
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Adil Gür'den referandum anketi: Yüzde 60 evet çıkar

1 Kasım seçimlerinin tek bileni Adil Gür, 'Referandumda yüzde 60 'evet' denirse sürpriz olmaz' dedi.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin de içinde olduğu 18 maddelik anayasa değişikliği Meclis'ten 330'un üzerinde oy aldı. Türkiye, nisan ayında tarihinin en önemli kararlarından birini vermek için referanduma gidecek.

"YÜZDE 60 EVET DERSE BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLMAZ"

Son seçimler öncesinde yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ve yine 1 Kasım seçimlerinin "tek bilen"i olarak öne çıkan A&G Araştırma Şirketi Başkanı Adil Gür, aHaber'e canlı yayınında referandumu değerlendirdi.

Gür, "Bugün yüzde 53'ler mertebesinde olan desteğin yapılacak iyi bir kampanya ile yüzde 60'lara doğru taşınacağını düşünüyorum. Hatta üzerindeki bir oran bile benim için sürpriz olmaz" dedi.Adil Gür'ün referandum tahmini

İşte Adil Gür'ün referandum ve yeni sisteme ilişkin görüşleri ve analizleri:

HALK DOĞRU KARARI VERİR

* Meclis süreci tamamlandı. Şimdi referandum dönemi var. Nasıl bir propaganda süreci izleyeceğiz?

Halkımız gerçekten feraset sahibi, cumhuriyet tarihi boyunca yapılan tüm seçimlerde, referandumlarda hep doğru kararlar verdiğini görüyoruz.

Referandum sürecinin sert söylemlerle geçeceğini düşünüyorum. AK Parti ve MHP ülkenin bekasını, dış tehdidi, istikrarı ve hızlı karar alma mekanizmasını anlatmaya çalışacak. Ayrıca, Türkiye üzerinde oynanan oyunları, koalisyon hükümetlerinin ve istikrarsızlığın bu ülkede nelere mal olduğunu anlatacaklar. 2001'de bir anayasa kitapçığının fırlatılmasının bu ülkede nelere mal olduğunu vatandaşa ifade edecekler. 'Hayır' cephesinde yer alanlar yapılan değişikliği bir hükümet sistemi değişikliği değil, rejim değişikliği gibi lanse etmeye çalışıyorlar..

* Nisan başında referanduma gidileceği konuşuluyor. Sistemi halka anlatmak içinbu yeterli bir süre mi?

Elbette 2 aylık süre yeterli değil. Vatandaş anayasa ve hükümet sistemi konusunda çok bilgili değil. Anayasa maddelerini anlatmak yerine hap şeklinde vatandaşa ve ülkeye ne getireceği, ne götüreceği basit cümlelerle anlatılırsa daha faydalı olur..

ERDOĞAN'A DESTEK YÜZDE 61

* Evet oranındaki artış devam etme eğilimi gösteriyor mu?

Önümüzdeki dönemde kampanya sürecinde 'evet' derim diyenlerin birkaç nedenden dolayı artacağını düşünüyorum. Birincisi Cumhurbaşkanı'nı sevenlerin ve beğenenlerin oranı son araştırmada yüzde 61'in üzerinde. İkincisi AK Parti ile MHP'nin oy toplamı yüzde 65 civarında. Bu iki nedenden dolayı 'evet' oyları artacaktır. Özetle bugün yüzde 53'ler mertebesinde olan desteğin yapılacak iyi bir kampanya ile yüzde 60'lara doğru taşınacağını, hatta yüzde 60'ın üzerindeki bir oranın benim için sürpriz olmayacağını söyleyebilirim..

CHP TABANINDA RAHATSIZLIK

* CHP ve HDP'nin aynı kanatta yer alması bu 2 partiye ne kazandırır, ne kaybettirir?

CHP'nin HDP ile yan yana görünüyor olması, CHP tabanında da rahatsızlık yaratıyor. Belki bugün MHP tabanının bir bölümü ikna değilmiş gibi görünebilir ama ben MHP tabanından yüksek oranda hayır çıkacağı kanaatinde değilim. MHP'li bir seçmen HDP bloğunda yer alması kolay değil. CHP tabanı içerisinde yüksek oranda merkez sağ seçmen var bu seçmenler partinin genel tavrının aksine hareket edebilirler. CHP belki HDP'den kaçan oyların peşinde ama Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma riski yüksek. SHP tecrübesi unutulmamalı..


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