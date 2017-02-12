Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Adı Rocky: Tam 9 kilo !
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Adı Rocky: Tam 9 kilo !

Macaristan'da düzenlenen Uluslararası Kedi Fuarı kapsamında 250 kedinin dereceye girmek için yarıştığı güzellik yarışmasında 9 kiloluk Rocky isimli kedi büyük ilgi gördü.

Macaristan'da düzenlenen Uluslararası Kedi Fuarı kapsamında 250 kedinin dereceye girmek için yarıştığı güzellik yarışmasında 9 kiloluk Rocky isimli kedi büyük ilgi gördü.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Kedi Fuarı'nda 20 kedi cinsine ait 250 kedi, güzellik yarışmasında dereceye girmek için yarıştı. Budapeşte Lurdy Plaza'da düzenlenen etkinlik, hayvanseverlerden yoğun ilgi gördü. Özellikle küçük çocuklar kedileri yakından görüp sevmek için birbirleriyle yarışırken, bazı cins kedilerin sahipleri kedilerine dokunulmasına izin vermedi. Kedi satın almak isteyen ziyaretçilerin cins kedi yavruları için bin ila bin 500 lira ödedikleri fuarda 5 hakem görev yaparken, tamamen tüysüz ve kel kedi olarak da bilinen Kanada Sphynx, Asya Bengal ve İran kedileri yoğun ilgiyle karşılaştı.
Kedi sahiplerinin kedilerini kendi bebekleri gibi sevmeleri ve öpmeleri dikkat çekerken, dereceye giren kediler büyük alkış topladı.

ASYA BENGAL KEDİLERİ 4 BİN LİRADAN SATILIYOR
Yaklaşık 9 yıldan bu yana Asya Bengal cinsi leopar desenli kedi yetiştiriciliği yapan Melinda Juhasz, bu cins kedilerin Avrupa'da nadir olduğunu ve bu cins kedi sahibi olmak isteyen kişilerin bir yavru için 4 bin TL ödemesi gerektiğini, bunun yanı sıra bu kedileri çiftleştirmeyeceğine dair sözleşmeye imza atması gerektiğini söyledi.
Fuarı düzenleyen Kedi Derneği Başkanı Bela Aradi, fuara gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını, 10 milyon nüfusa sahip olan Macaristan'da 2 milyona yakın kedi yaşadığını, bu kedilerin neredeyse tümünün sahibinin olduğunu söyledi.

"100 BİN EURO VERSELER BİLE KEDİMİ SATMAM"
Kedi güzellik yarışmasında 9 kiloluk Rocky isimli 8 aylık kedi de büyük ilgi gördü. Amerika Maine Coon cinsi 9 kilo ağırlığındaki Rocky'nin sahibi Laszlo Bolvari, 3 kişinin kedisini satın almak istediğini, bir alıcının 3 bin euro teklif ettiğini ancak kabul etmediğini söyledi. 23 yıldır kedi yetiştiren Bolvari, "Rocky hem Macaristan'da hem de diğer ülkelerde şampiyonluklar kazanacak. O aileden birisi. 100 bin euro verseler dahi kedimi satmam. Rocky'nin babası 6 yaşındaki Rambo, defalarca dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazandı. Rocky de babasının izinden gidecek ve şampiyonluklar kazanacak. O benim için paha biçilmez" ifadelerini kullandı.
(Mehmet Başaran / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Valilik az önce duyurdu! ikinci bir emre kadar yasak
161 kaçak göçmen yakalandı
İstanbul hava durumu kar geldi bu saate dikkat!
Böyle kuş sevgisi görülmedi
Şanlıurfa'da rehine krizi 12 saattir devam ediyor
'Benzerimize aşık oluyoruz'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Terör koalisyonu referandum kararını açıkladı
Terör koalisyonu referandum kararını açıkladı
Hayır propagandası yapan Değirmenci Kanal D'den kovuldu
Hayır propagandası yapan Değirmenci Kanal D'den kovuldu
FETÖ'cüden +18 Gülen anısı!
FETÖ'cüden +18 Gülen anısı!
THY Euroleague'de haftanın MVP'si Printezis
THY Euroleague'de haftanın MVP'si Printezis
Erdoğan'dan sonra ne olacak?
Erdoğan'dan sonra ne olacak?
2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Ayda 35 lira kesilecek
2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Ayda 35 lira kesilecek
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Valilik az önce duyurdu! ikinci bir emre kadar yasak
Valilik az önce duyurdu! ikinci bir emre kadar yasak
161 kaçak göçmen yakalandı
161 kaçak göçmen yakalandı
İstanbul hava durumu kar geldi bu saate dikkat!
İstanbul hava durumu kar geldi bu saate dikkat!
Böyle kuş sevgisi görülmedi
Böyle kuş sevgisi görülmedi
Şanlıurfa'da rehine krizi 12 saattir devam ediyor
Şanlıurfa'da rehine krizi 12 saattir devam ediyor
'Benzerimize aşık oluyoruz'
'Benzerimize aşık oluyoruz'
Adı Rocky: Tam 9 kilo !
Adı Rocky: Tam 9 kilo !
Fırat Kalkanı şehitleri memleketlerine uğurlandı
Fırat Kalkanı şehitleri memleketlerine uğurlandı
Kuzey Kore'den balistik füze denemesi
Kuzey Kore'den balistik füze denemesi
2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Ayda 35 lira kesilecek
2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Ayda 35 lira kesilecek
Rehine krizi 10 saattir sürüyor
Rehine krizi 10 saattir sürüyor
Öfkeli boğa 5 kişiyi yaraladı
Öfkeli boğa 5 kişiyi yaraladı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English