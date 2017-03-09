Adem Huduti, savunmasına 'dalga geçer gibi' başladı

Malatya'da 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili açılan davada bir numaralı sanık olarak yargılanmasına başlanan 2. Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 'Darbe planını ve icra edenleri lanetliyorum' diyerek sözlerine başladı.

Malatya'da 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili açılan davada bir numaralı sanık olarak yargılanmasına başlanan 2. Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti, "Darbe planını ve icra edenleri lanetliyorum" diyerek sözlerine başladı.

Yakınca Spor Salonu'nda görülen Malatya'daki FETÖ/PDY davasında 28'i tutuklu 76 sanık yargılanıyor. Duruşmanın 3'üncü gününde davanın bir numaralı sanığı olarak yargılanan 2. Ordu eski Komutanı Adem Huduti'nin savunmasına geçildi.

Mahkeme tarafından hakkında iddianamede yer alan kısmın okunmasının ardından konuşan Adem Huduti, 'Savunmama başlamadan önce 15-16 Temmuz tarihinde ülkemizde yapılan darbe planını icra eden, bilerek yardım edenleri lanetliyorum. 248 şehit ve demokrasi kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kalanlara başsağlığı diliyorum. Yine bu menfur olayda yaralanan gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bugüne kadar basında şahsım ile ilgili linç kampanyası yürütülüyor. Cevap hakkım olmadan basın mensuplarınca ve devlet görevlilerince medya zerinde mahkum ediliyorum" diyerek sözlerine başladı.

(Cahit Özçelik/İHA)