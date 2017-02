10.02.2017 11:32 Adem Büyük: Daha iyi yerlere gidebilirdim

Kasımpaşa'da forma giyen tecrübeli oyuncu Adem Büyük, İHA muhabirinin sorularını yanıtladı. Takımının oynadığı futbol ile bulunduğu sıralamanın uyuşmadığını belirten 29 yaşındaki futbolcu, "Ligde iyi maçlar oynayıp gereksiz puanlar kaybettik. Biz şu anda oyun olarak memnunuz ama skor olarak memnun değiliz. Şu andaki oyunumuzla ligdeki sıralamamız kesinlikle uyuşmuyor. Bizim hedefimiz yukarılara oynamak" diye konuştu.



"KUPADA FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ"

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Çaykur Rizespor ile eşleşen Kasımpaşa'nın başarılı ismi, "Kupaya da önem veriyoruz. Lige de önem veriyoruz. İkisine de aynı disiplinle çıkıyoruz. Kupada aldığımız iyi sonuçları da lige yansıtmak istiyoruz. Ligde hedefimiz kesinlikle alt sıralar değil. Tam tersi üst sıralara oynamak. Üst sıralara oynayacak güçteyiz. Şu andaki oyunumuz da bu şekilde devam ediyor. Kupada ilk önceki hedefimiz gruptan çıkmaktı. Şimdi çeyrek final maçları oynanacak. Çeyrek finali de geçmek istiyoruz. Yarı finali de geçip final oynamak istiyoruz. Son oynadığımız Osmanlıspor maçında bana göre iki takım da çok iyi oynadı. Şanslı olan taraf bizdik. Uzatmalarda attığımız golle kazandık. Oyun olarak biz onlardan biraz daha üstündük ama genel olarak zevkli bir maç geçti. Hem ligde hem kupada o oyunun biraz daha üzerine çıkabilirsek kupada final neden olmasın? Çünkü kupada kuvvetli olan takımların birbirleri ile eşleşmeleri söz konusu. Diğer takımlar da bu saatten sonra kupaya önem veriyordur. Kolay maçlar olmayacak ama kupada final oynamak istiyoruz. Ligde de üst sıralara tırmanmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.



"ATTIĞIM GOL SAYISINDAN MEMNUN DEĞİLİM"

Bu sezon Kasımpaşa forması ile 6 gole imza atan Adem Büyük, yaşadığı sakatlığın kendisini engellediğini dile getirerek, "Ligde daha fazla forma şansı buldum. Tam bir ritim yakalamışken sakatlık yaşadım. Oyun olarak, mücadele olarak iyi durumdayım şu anda. İlk yarıda istediğim gol sayısına ulaşamadım. Bu sakatlıktan kaynaklanıyor. Son 3-4 maçımı kaçırdım. Ama ikinci yarıya iyi başladık. Benim adıma iyi gidiyor. Kupada çok fazla forma şansı bulamadım. Oynamayan arkadaşlar daha fazla forma şansı buldular. Oynadığım zamanlarda da elimden geleni yaptım. Bundan sonra kupa maçlarına daha güçlü ve ideal kadroya yakın kadroyla çıkacağız. Çünkü orada da bir hedefimiz var. Şu andaki performansımdan memnunum ama bir forvet olarak attığım gol sayısından memnun değilim. İlk yarı için daha fazla olacağını umuyordum. Bundan sonraki maçlarda hedefime ulaşmak istiyorum" şeklinde konuştu.



"DAHA İYİ YERLERDE OLABİLİRDİM"

Adem Büyük, kariyerinde hedeflediği noktada olmadığını ve ligde forma şansını geç bulduğunu kaydederek, "İstediğim nokta değil. Şöyle değil. Ben Süper Lig'de çok geç oynama fırsatı buldum. 25 yaşında oynama fırsatı buldum. O fırsatı da Kasımpaşa'da buldum. Burada bana verilen çok önemli bir değer var. Bu kulübün de çok önemli hedefleri var. Önümüzdeki senelerde bunu göreceğiz. İstediğim nokta şu değil derken tabi ki Kasımpaşa'da olmaktan mutluyum. Buranın yeri bende her zaman ayrıdır. Bundan önceki yıllarda daha iyi performanslar sergilemiştim ve daha iyi yerlere gidebilirdim. Kulübümüzün menfaati doğrultusunda bazı şeyler gerçekleşmedi. Ama burada kaldığım için de mutluyum. Bundan hiçbir zaman şikayet etmedim. Daha iyi yerlerde olabilirdim. Biraz da bireysel hatalarımdan kaynaklanan problemler de oldu. Süper Lig'de 25 yaşında oynama fırsatı buldum. Şu anda istediğim nokta bu değil ama burada olmaktan mutluyum. Ben biraz ismimi duyurabildiysem Kasımpaşa sayesindedir. Burada bana çok değer verildi. Ben de o önemi gururla taşıdım ve onları mahcup etmemek için elimden geleni yaptım" açıklamasını yaptı.



"ÇOK DENEYİMLİ TEKNİK ADAMLARLA ÇALIŞTIM"

Süper Lig'de görev yapan birçok teknik direktör ile çalıştığını ifade eden lacivert-beyazlı forvet, "Çok iyi ve deneyimli teknik adamlarla çalıştım ve hepsinden bir şeyler aldım. Manisaspor'da Hikmet Karaman ile çalıştım. Mesut Bakkal ile çalıştım. Düşünceleri ve oyun mantıkları çok farklı hocalar. Kemal Hoca ile çalıştım. Şota ile çalıştım. Ertuğrul Hoca ile çalıştım. Hepsinden bir şeyler aldım. Kötü teknik adam ile çalışmadım. Ligimizde hemen hemen bütün takımları çalıştırmış hocalar ile çalıştım. Hepsi çok değerli hocalarımız. Hepsinden az da olsa bir şeyler aldığımı düşünüyorum. Ama en iyi derseniz onun için isim veremem" dedi.



"BU PERFORMANS İLE MİLLİ TAKIM'A GİDEMEM"

A Milli Takım'a davet edildiği sürece tekrar gitmek istediğini belirten Adem, "Milli takıma daha önce de gittim. Orası bambaşka bir şey. Her Türk futbolcu orada oynamak ister. Görüyoruz ki yabancı oyuncular da oynamak istiyor. Milli takım forması çok başka bir şey. Kelimeler ile anlatılacak bir şey değil, yaşamak lazım. Bireysel performansımı takıma da yansıtıp bir başarı yakaladıktan sonra tabii ki tekrardan gitmek istiyorum. Fatih Hoca'nın her maçı takip ettiğini ve gidemediği maçlara da yardımcılarını gönderdiğini biliyoruz. Umarım performansımı daha da arttırırım. Gol atarsam bu hem bana hem takımıma kazandıracak. Ayrıca Milli Takım'a gitme şansım da artacak. Tekrardan gitmek istiyorum. Çünkü önümüzde çok güzel bir kupa var. Olursa neden olmasın. Performansımı biraz daha arttırmam gerekiyor. Bu performans ile oraya gidemem" diye konuştu.



"BAŞAKŞEHİR MAÇI İLE SERİ YAKALAMAK İSTİYORUZ"

Tecrübeli santrfor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynayacakları Medipol Başakşehir karşılaşmasını da değerlendirerek, şunları söyledi:

"Başakşehir takım oyununu çok iyi oynuyor ve disiplinliler. Son oynadıkları maçı izledik. Takım olarak savunmayı da çok iyi yapıyorlar. Yaptıkları işlerle oynadıkları oyunla bulundukları sırayı hak ediyorlar. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Onlara saygı duyuyoruz. Sıralamada olmasak da biz de onlar kadar iyi oynuyoruz diyebilirim. Kesinlikle çok güzel bir maç olacak. Kazanan taraf biz olmalıyız. Buna çok ihtiyacımız var. Belki onların da hedefleri var. Şampiyonluğa doğru gidiyorlar. Bizim de bir hedefimiz var. Alt sıralardan kurtulup üst sıralara oynamak. Hatta Avrupa kupalarına da gitmek istiyoruz. Buna da Başakşehir maçı ile başlamak istiyoruz. Başakşehir maçından sonra çok zor maçlar oynayacağız. Fenerbahçe, Bursaspor ve ardından iki tane deplasmanımız var. Kayserispor ve Gaziantepspor. Umarım bu maç bir başlangıç olur diyorum. Kazanırsak bir seri yakalayacağımıza da inanıyorum çünkü bundan önce de bir maç galip geldik ve 4 maçta 10 puan topladık. Oyun olarak iyi oynuyoruz skora yansıtamıyoruz. Umarım bu maçla beraber skora da yansıtırız ve bir seri yakalarız."

(Doğan Gündoğdu / İHA)