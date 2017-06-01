Aday kadro açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımının Makedonya ve Kosova maçları için aday kadrosu açıklandı.

Türkiye A Milli Futbol Takımının Makedonya ve Kosova maçları için aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım'ın 5 Haziran'da Üsküp'te Makedonya ile oynayacağı özel maç ile 11 Haziran'da Arnavutluk'un İşkodra kentinde Kosova ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım, 3 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde toplanacak. Makedonya karşılaşması için 4 Haziran'da saat 14.30'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından Üsküp'e hareket edecek ve Skopje Marriott Hotel'de kampa girecek A Milliler, aynı gün 18.30'da II. Filip Arena'da son çalışmasını yapacak.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından belirlenen aday kadroda şu isimler yer aldı:

"Berke Özer, Harun Tekin, Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Kaan Ayhan, Şener Özbayraklı, Ahmet Yılmaz Çalık, Çağlar Söyüncü, Mehmet Topal, Semih Kaya, Caner Erkin, Haşan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Selçuk İnan, Emre Mor, Serdar Gürler, Volkan Şen, Deniz Türüç, Emre Akbaba, Oğuzhan Özyakup, Emre Çolak, Yusuf Yazıcı, Arda Turan, Cengiz Ünder, Olcay Şahan, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Yunus Mallı."

