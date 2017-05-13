Adanaspor Süper Lig'e veda etti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adanaspor evinde Trabzonspor ile karşılaştı. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adanaspor evinde Trabzonspor ile karşılaştı. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, kendi evinde Adanaspor'u ağıladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Bu beraberlikle puanını 24 yapan Adanaspor'un, ligin bitimine 3 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.



MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Trabzonspor'da Okay'ın ara pasında Rodallega kaleci ile karşı karşıya kaldı. Karacic çıkarak tehlikeyi önledi.

17. dakikada Adanaspor'da Digao'nun çaprazdan sert şutunda Trabzonspor savunmasına çarpan top az farkla yandan auta çıktı.

20. dakikada Trabzonspor'da Yusuf'un çaprazdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

27. dakikada Trabzonspor'da Yusuf'un ortasında Adanaspor ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Rodallega yakın mesafeden şutunda top yandan auta çıktı.

31. dakikada Adanaspor'da Tevfik'in köşe vuruşundan yaptığı ortada Foguinho'un kafa vuruşunda topu filelerle buluşturdu. 1-1

46. dakikada Mas'ın ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda top savunmaya çarparak kornere gitti.

51. dakikada çalımlarla sol çaprazdan ceza sahasına giren Magaye'nin şutunda top kaleci Onur'da kaldı.

70. dakikada Olcay'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Bero'nun kafa vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

90. dakikada Yusuf'un ortasında ceza sahası içinde Rodallega kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.



***KÜNYE***

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Çimen xx

Adanaspor: Karacic xx, Ramos xx, Samican x, Magaye x, Vinicius x (Ahmet Bahçıvan dk. 90 ?), Tevfik xx, Digao xx, Foguinho xx, Didi xx, Koman x (Bekir dk. 65 x), Roni x (Cem dk. 15 x)

Yedekler: İrfan, Viera, Ahmet Dereli, Emre

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Trabzonspor: Onur xx, Mas x (Yusuf Erdoğan dk. 89 ?), Durica x, Okay x, Medjani x, N'Doye x (Castillo dk. 62 x), Onazi x (Bero dk. 62 x), Olcay x, Rodallega x, Pereira x, Yusuf xx

Yedekler: Esteban, Zeki, Mustafa, Aytaç, Castillo

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Yusuf (dk. 20) (Trabzonspor), Foguinho (dk. 31) (Adanaspor)

Kırmızı kart: Magaye (dk. 81) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Mas, Okay (Trabzonspor), Bekir (Adanaspor)

(Cemil Serezli - Süleyman Cenk İdaye / İHA)