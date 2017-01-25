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Adanaspor'da yüzler gülüyor
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Adanaspor'da yüzler gülüyor

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine Fenerbahçe beraberliğiyle başlayan ardından deplasmanda Bursaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Adanaspor'da yüzler gülüyor.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine Fenerbahçe beraberliğiyle başlayan ardından deplasmanda Bursaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Adanaspor'da yüzler gülüyor.
Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, oyuncuların çalışmalara uyum içinde tepkiler verdiğini ve her maçta takım içerisinden birkaç transfer kazandıklarını söyledi. Şahin, pazartesi günü yapılacak Kasımpaşa müsabakası için taraftarlardan da motivasyon desteği istedi.
Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Bursaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Adanaspor, Kasımpaşa müsabakası için antrenmana çıktı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Şahin, "Çok değerli bir rakipten, deplasmanda çok değerli 3 puan aldık. Bizim için deplasmanda her puan çok önemli" dedi.
İlk kez takımıyla birlikte taraftarlarının karşısına çıkacağını anlatan Şahin, takımı şöyle değerlendirdi:
"Umarım bundan sonraki maçlarda da önceki maçların üzerine katarak gideriz. Her maça bir sonraki maçta buna ne katar düşüncesiyle çıkıyoruz. Biz geldiğimiz günden itibaren zaten her bireysel anlamda her oyuncunun artılarını eksilerini çıkarıp, analiz şeklinde veriyoruz. Oyuncu da artısını eksisini görüyor. Takım halinde analiz yapıp artı eksileri gösteriyoruz. Bir önceki maçta neler yapmışız bir sonrakinde neler yapabiliriz ve bundan sonraki süreçte üstüne katıp nasıl devam edebiliriz diye. Anlatıyoruz, gösteriyoruz ama şöyle bir şey var; önemli olan oyuncunun buna tepki vermesiydi ve bunu yakaladığımızı düşünüyorum. Oyuncu çok güzel tepki veriyor buna."

"BİR TRANSFER DE BU MAÇTA ÇIKAR İNŞALLAH"
Transferler konusunda Kulüp Başkanı Bayram Akgül'ün yoğun mesai harcadığını dile getiren Şahin, Brezilyalı gol kralı Reynaldo'yla anlaşmanın son aşamaya geldiğini ifade etti. Son 2 maçtan sonra her maçın kendilerine 1-2 transfer kazandığını söyleyen Şahin, "Bunlar mevki olarak çok farklı mevkilerde oynarken bir anda bu mevkilerde oyun alıp hem oyun anlamında hem kişilikleri anlamında inanılmaz şeyler kazandırdılar bize. Bir transfer de bu maçta çıkar inşallah" şeklinde konuştu.

"ENERJİLERİNİ VERİP BİZİ COŞTURSUNLAR"
Basın mensuplarının geçen sezon Kasımpaşa müsabakasının sonucunda çıkan tartışmalar nedeniyle oyuncuların ve taraftarların intikam duygusuna kapılma ihtimaline ilişkin sorusunu da ılımlı şekilde yanıtlayan Levent Şahin, "Ne olursa olsun bütün enerjilerini bize versinler, bizi desteklesinler. Yanımızda olduklarını son 2 maçta inanılmaz hissettirdiler. Biz, sadece bizi coşturmalarını, bizi daha çok motive etmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.
(Nuri Pir/İHA)


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