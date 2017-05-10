Adanaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde çift kale maç yapan Adanaspor, 1 saat 20 dakika süren antrenmanı kültür fizik hareketleriyle sonlandırdı.

Adanaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın 17.00'de Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

