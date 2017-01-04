04.01.2017 13:33 Adanaspor'da hazırlıklar devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, Belek'teki kamp çalışmalarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, Belek'teki kamp çalışmalarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.



İkinci yarı hazırlıklarnı Antalya Belek'te devam eden Adana ekibinde, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları 5 Ocak Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü sebebiyle antrenman öncesi dev Türk bayrağı açtı.Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenman ise ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam eden antrenmanın ana bölümünde, aerobik ve dar alanda kurallı oyun oynayan turuncu-beyazlı ekip, çalışmasını açma-germe hareketleriyle sonlandırdı. Adanaspor, yarın saat 17:00'da Gençlerbirliği ile hazırlık maçı yapacak.



Öte yandan Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül ve yönetim kurulu üyeleri antrenmanı yakından takip ettiler.



Beslenme Danışmanı Ebru Omurcalı'dan oyunculara seminer



A Milli Takımı Beslenme Danışmanı Ebru Omurcalı, oyunculara beslenme ve sporcu sağlığı hakkında seminer verdi.



İnsan performansının yüksek olmasının en önemli nedeninin beslenme olduğunu vurgulayan Beslenme Danışmanı Omurcalı, " Başarımız için sağlıklı ve doğru beslenmeliyiz. Beslenmemizin bir hayat şekli olması için beslenme zamanlarımızın olması gerekiyor. Doğru beslendiğimizde performansımız ve gelişimimiz beklenen düzeyde olur. Sakatlanma ve hastalanma oranımız düşük olur. Konsantrasyonumuz ve odağımız çok yüksek olur." şeklinde konuştu.



Normal insanın günlük kalori ihtiyacının 2000-2500 iken futbolcunun yoğun antrenman döneminde 5000-5500 kaloriye ihtiyacı olduğunu ifade eden Ebru Omurcalı, "Hareket oranınız yüksek, aldığınız besin değerleri düşük ise kilo veririz. Özellikle müsabaka dönemlerinde diyet kilo kaybı gibi etkenleri vücudumuza sokmamamız gerekiyor. Haftada yarım kilo sınırında kalmamız gerekiyor" dedi.



Günlük su tüketimi hakkında da bilgi veren Omurcalı, "Maç öncesi ya da antrenman öncesi kilo kontrolü ve antrenman sonrası kilo kontrolü yapıldığında aradaki fark kadar su içmeliyiz. Günlük ortalama 1-2 litre su içmemiz gerekiyor. Özellikle müsabaka dönemlerinde 4-5 litre su tüketmeliyiz" dedi.



Seminerin ardından A Milli Takımı Beslenme Danışma Ebru Omurcalı, oyuncularla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

