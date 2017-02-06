06.02.2017 13:32 Adanalı mangalın da festivalini yaptı

Adana'da sosyal medyadan haberleşerek buluşan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Belediyesinin de katkısıyla Mangal Festivali düzenlendi. Adana'da sosyal medyadan haberleşerek buluşan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Belediyesinin de katkısıyla Mangal Festivali düzenlendi.

Adnan Menderes Bulvarı Dörtler Mahallesi'nde bulunan bir adada gerçekleşen festivalde, mangal tutkunları bir araya geldi. Festivale katılan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri mangallarıyla kendi kebaplarını yaptı. Kebaplarını yedikten sonra yerlerinde duramayan Adanalılar çiftetelli ve halay çektiler. Festival alanında kurulan platformda, yerel sanatçılar şarkı ve türküler eşliğinde Adanalıları doyasıya eğlendirdi.



HER YIL 5 ŞUBAT'TA DÜZENLENECEK

Adana Çevirme ve Radar Grubu kurucusu olan Fırat Çınar, Adanalı vatandaşlarla sosyal medya üzerinden haberleşerek bir araya geldiklerini belirtti. Çınar, "Adana'da bir ilki gerçekleştirdik, daha önce böyle bir festival olmadı. Biz sosyal medya üzerinden haberleştik ve bütün Adana'yı davet ettik. Güzel bir ortam oldu, Adana'da daha önce böyle bir organizasyon olmadı biz ilk yapıyoruz. Bize katkılarından dolayı Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Hüseyin Sözlü ve Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin'e teşekkür ediyorum. Bu etkinliği her yıl 5 Şubat'ta gerçekleştireceğiz, Adana'nın artık Mangal Festivali var" dedi.



"MANGAL KEYFİMİZ VAZGEÇİLMEZ"

Festivale katılan vatandaşlardan Zafer Türker ise, "Böyle bir festival hazırlayan herkese teşekkür ediyoruz. Böyle etkinliklerin devamını her zaman bekliyoruz. Adanalı olarak mangal keyfimiz vazgeçilmez" ifadelerini kullandı.

Kadir Erdim de, "Güzel bir etkinlik iyi düşünülmüş. Festivalin devamını isteriz, mangal Adana'ya has özgü bir şeydir. Mangal vazgeçilmez zevkimizdir" diye konuştu.

(Süleyman Cenk İdaye / İHA)

