Adanalı ailenin dramı

Adana'da yaşayan Omitag ailesinin önce evleri yandı, daha sonra bir kızları tecavüz edilip öldürüldü. Baba geçirdiği motosiklet kazası sonucu felç olurken, küçük kızları da belinde tümör çıktığı için yatağa mahkum kaldı.

Adana'da yaşayan Omitag ailesinin önce evleri yandı, daha sonra bir kızları tecavüz edilip öldürüldü. Baba geçirdiği motosiklet kazası sonucu felç olurken, küçük kızları da belinde tümör çıktığı için yatağa mahkum kaldı.

Adanalı 53 yaşındaki Hayati Omitag ile 48 yaşındaki Döne Omitag, 30 sene önce birbirlerini severek evlendi. Çiftin bu evlilikten 7 çocuğu oldu. 1997 yılında oturdukları ev yanınca çift, 7 çocukla birlikte sokakta kaldı. Yapılan yardımlarla hayatlarını sürdüren çift, 1999 yılında ise ikinci bir acı yaşadı. Çiftin o dönemde 11 yaşında olan kızları Tuğçe Omitag, komşusu tarafından okuldan eve gelirken tecavüze uğrayıp öldürüldü ve cesedi kanalizasyon çukuruna atıldı. Tecavüz zanlısı ömür boyu hapse mahkum edilirken, aileye olaydan sonra şikayetlerinden vazgeçmesi için para ile ev teklif edildi. Ancak aile 'başkaları bu acıyı yaşamasın' diye parayı ve evi kabul etmedi.

Ailenin acıları bununla da kalmadı. Baba Hayati Omitag, 2000 yılında tarım işçisi olarak çalıştığı tarlaya giderken geçirdiği motosiklet kazası sonucu omuz kemiğinde felç ortaya çıktı ve çalışamaz hale geldi. 2001 yılında ise çiftin o dönemde 5 yaşında olan kızları Elif yürümekte güçlük çekip, bacakları da içe doğru dönmeye başladı. Anne Döne Omitag kızını doktora götürdüğünde acı gerçekle karşılaştı. Küçük kızın belinde tümör olduğu ve 'ilik kanseri'ne yakalandığı belirlendi. Doktorlar küçük kıza 3 ay ömür biçti. Anne Döne Omitag'ın gözü gibi baktığı Elif, 21 yaşına girdi fakat konuşmakta güçlük çekiyor ve yatağa bağlı yaşıyor.

Kızlarını mama ile besleyen ve sürekli altını bezleyen aile, yaşadıkları maddi imkansızlıklar nedeniyle bazı zamanlarda ise bez bulamayıp poşetle kızlarının altını bağlıyor. Kirada oturan aileden ev sahibi de Ramazan Bayramı'nın sonuna kadar 5 bin TL'lik borçlarını ödemelerini istedi.



"ANNE GÜLMEZSE ÇOCUK GÜLER Mİ"

İHA muhabirine hayatının gitgide kötüye gittiğini ve dramlarla dolu olduğunu anlatan anne Döne Omitag, "Bir elim güldü, diğer elim hiç gülmedi. Elif sakat kaldı. Doktora götürdüm belinde tümör çıktı. Evim yandı. Anne gülmezse çocuk güler mi, gülmez tabi. Bir oğlum ve kızım var, yanımızda onlar da. Haftalık 70 liraya ev geçindirmeye çalışıyor. Eşim trafik kazası geçirdi. Omuz kemiğinde felçlik var, sol gözünde kanama var. Çalışamıyor. Kimse işe götürmüyor onu. Bende çalışamıyorum çocuğum rahatsız olduğu için" dedi.



"YIKIK DÖKÜK OLSUN EVİM OLSUN"

Ev sahibinin kirayı ödeyemezlerse kendilerini evden çıkaracağını söyleyen anne Omitag, şunları söyledi:

"5 bin TL ödemem lazım bayram sonuna kadar ama ödeyemiyorum. Nereye gidebilirim, bu yatalak çocukla kimse evine de koymuyor. Yardımseverlerden bu mübarek günlerde yardım bekliyorum. Bir evimin olmasını istiyorum. Çok kirada gezdim. Yıkık dökük olsun ama benim evim olsun. Bayram gelmeden Allah yüzümüzü güldürsün istiyorum. Çıkmaza girdim. Bakkala gidiyorum bakkal borç vermiyor. Ev sahibim geldiğinde çok korkuyoruz. Çünkü ne isteyeceğini biliyoruz. Ne söyleyeceğim, söylenecek bir şey kalmadı. Parasını istiyor ama param yoktur. Ev sahibi geldiğinde ise Elif sıkıntı yaşıyor. Bayram bittiği vakit 5 bin TL istiyor ev sahibi. Yoksa sonunu sen düşün dedi. Keşke dışarı atsa, belki başka türlü yapacaklar bana, onu da göze aldım artık. Bu yaşantıyı kabullendim ama gücüm olsun istiyorum."



"KIZIMIN TEK UMUDU CUMHURBAŞKANI"

Döne Omitag, kızı Elif'in tek isteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek olduğunu ifade ederek, "Çok seviyor onu. Aylarca, yıllarca Cumhurbaşkanım diye sayıkladı. Adana'ya mitinge geldiğinde götürdüm ama kalabalıkta giremedik. Tek cumhurbaşkanı ile kızımın görüşüp aramasını veya yanına çağırmasını istiyorum" dedi.



"TECAVÜZCÜ İÇERİDE ÖLDÜ"

Kızları Türkan Omitag'ın nasıl öldüğünü de anlatan Döne Omitag, "Ölen kızım okuldan eve gelirken bir adam yanına çağırmış, demiş ki 'Bana bir sigara al'. Daha sonra kızım sigarayı alıp vermiş ve içeride tecavüz edip Güney Sanayi Fabrikasının kanalizasyonuna atmış. Aile para verdiler, ev verdiler ama ben istemedim. Gerçekten de istemedim, çünkü bugün bana yapan yarın başkasına yapar. Yakalandı ve içeride öldü" ifadelerini kullandı.

Anne Döne Omitag, kızının 3 ayda bir aldığı 960 TL engelli maaşının da rapor yükselttiği için kesildiğini ve kaymakamlık tarafından hala bağlanmadığını, şuanda çok zor durumda olduklarını söyledi.

Annesinin yardımı ile isteklerini anlatan Elif Omitag ise, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı istiyorum. Yanıma gelsin istiyorum. Konuşmak istiyorum onunla" dedi.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay /İHA)