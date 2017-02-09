09.02.2017 16:57 Adana'ya ikinci şehit ateşi düştü

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ta DEAŞ'lı teröristlerle süren çatışmalarda şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal'ın baba ocağına ateş düştü. Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ta DEAŞ'lı teröristlerle süren çatışmalarda şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal'ın baba ocağına ateş düştü.

Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi 2174 Sokak'ta oturan baba Salih ve anne Sema Topal'a acı haberi askeri yetkililer bildirdi. Haberle adeta yıkılan babayı komutanlar teskin etmaya çalıştı.

Şehit haberinin verilmesinin ardından şehidin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla süslendi.

3'ü kız ikisi erkek 5 kardeşi bulunan ve bekar olduğu belirtilen 2 yıllık Tank Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal'ın cenazesi yarın Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda dün çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın cenazesi bugün Adana'da toprağa verilmişti.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

