13.01.2017 16:11 Adana Valiliğine bombalı saldırının planlayıcısı tutuklandı

Adana Valiliğine bombalı araçla düzenlenen ve 2 sivil görevlinin şehit olduğu, 33 kişinin yaralandığı olayın planlayıcısı olduğu ileri sürülen bir kişi tutuklandı. Adana Valiliğine bombalı araçla düzenlenen ve 2 sivil görevlinin şehit olduğu, 33 kişinin yaralandığı olayın planlayıcısı olduğu ileri sürülen bir kişi tutuklandı.

Adana Valiliği personel otoparkında 24 Kasım 2016 tarihinde park halindeki bomba yüklü araç, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın makama gelmesine kısa bir süre kala Vali Demirtaş'ın makam girişine yaklaşık 10 metre mesafede patlatılmış, 2 sivil görevli şehit olmuş, 33 kişi ise yaralanmıştı. Olaydan 5 saat sonra, bu kez Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla saldırmak isteyen bir kişi etkisiz hale getirilmiş, araçta 3 banyo sobası içine konulmuş 150 kilo fabrikasyon bomba ele geçirilerek etkisiz hale getirilmişti. Olayı, bölücü terör örgütü PKK üstlenmişti. Patlamanın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teröristlerin yakalanması ve belirlenmesi için çalışma başlattı.



KEŞİF YAPIP ÇİFTLİK KİRALADIĞI TESPİT EDİLDİ

Polis yaptığı çalışmada, Adana'ya yaşayan Mehmet Emin V. isimli şahsın bombalı saldırıları planladığını, bu nedenle bölücü terör örgütünün kamplarında bomba eğitimi alan biri kadın 2 bombacıyı Mardin'de alarak saldırıdan 10 gün önce Adana'ya bombalarla birlikte getirdiğini belirledi. Zanlının iki bombacıyı ve bombaları getirmeden önce bunların kalması ve bombaların araçlara yüklenmesi için seneliği 15 bin liraya Akkapı Mahallesi'nde bir çiftliği kiraladığı tespit edildi.

Bombacılar buraya geldikten sonra engelli Mehmet Emin V.'nin iki bombacıyı alarak Adana Valiliği ve emniyet müdürlüğü etrafında keşif yaptığı, bombalı araçları nasıl patlatacaklarını günlerce hesapladıkları öğrenildi. Özellikle valilikteki bombayı Vali Demirtaş'ın geliş saatinde patlatmak için her gün sabah Vali Demirtaş'ın saat kaçta geldiği tespit edildi.



HEDEF OLAN VALİ DEMİRTAŞ'I KEDİSİ KURTARDI

Teröristlerin yaptığı keşifte Vali Demirtaş'ın her gün saat 08.05'te valilik makam girişinde olduğu, bomba yüklü aracın ise en kolay valilik personel otoparkına konulabileceğini tespit ettiler. Bunun için 24 Kasım 2016 tarihinde Mehmet Emin V., iki araca teröristlerle birlikte bomba yükledi. Mehmet Emin V. kendi bir araca binip, kadını da bomba yüklü araca bindirirken, diğer teröriste de valilikteki patlamadan 30 dakika sonra emniyet müdürlüğü önünde eylem yapması talimatını verip yola çıktı. Kadın terörist tam saat 08.00'de otoparka girip makama en yakın yere bomba yüklü aracı park edip, otoparktan ayrıldı. Kadını Mehmet Emin V. alıp olay yerinden ayrıldı. Bu sırada ise Vali Demirtaş evden ayrılmak için kapıya geldiğinde kedisini görüp sevip oyalandı. Telsizden "Sayın bir numara için çıkış hazırlığı" anonsu geçtiği sırada valilik otoparkındaki bomba patladı. Vali geleceği için bahçede temizlik yapan görevlilerden ikisi şehit olurken, 33 kişi yaralandı.



POLİS ALARMA GEÇİNCE İKİNCİ BOMBACI GELEMEDİ

Mehmet Emin V., kadın teröristi alıp hemen Mardin'e doğru yola çıkarken, diğer teröriste de eylem emri verdi. Ancak polis patlamanın ardından ikinci bir bomba yüklü araçla saldırı olabileceği üzerine her yerde alarma geçti. Bu nedenle terörist Akkapı Mahallesi'nden çıkıp gelemedi. Polis yaptığı çalışmada zanlıların ikinci bir araç daha satın aldığını belirledi. Sık sık korsan gösteri yapılan mahallelerde önlem artırıldı. Terörist ise emniyet müdürlüğünde bombayı patlamak için harekete geçti. İlk olaydan yaklaşık 5 saat sonra Sarıhamzalı Mahallesi'nden gelerek bombayı patlatmak isteyen teröristi polis sıkıştırıp 'dur' ihtarında bulundu ancak kaçınca vurularak etkisiz hale getirildi. Yapılan araştırmada araçta 3 banyo sobası içinde 150 kilo bomba olduğu belirlendi. Bomba, etkisiz hale getirildi.



TERÖRİST MARDİN'DE YAKALANDI

Polis yaptığı bütün bu tespitlerin ardından bir taraftan da olayın planlayıcısı Mehmet Emin V. ve bombalı aracı koyan kadın teröristi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Mehmet Emin V. Mardin'de yakalanarak Adana'ya getirildi. Zanlı günlerce Adana Emniyet Müdürlüğü'ne sorgulanmasına rağmen ifade vermedi. Zanlı bugün adliyeye sevk edildi.

(Fatih Keçe/İHA)