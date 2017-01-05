05.01.2017 12:20 Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlandı

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü törenle kutlandı. Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü törenle kutlandı.



5 Ocak Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle yapılan törenler, Atatürk Parkı'nda başladı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Şehit yakınları ve gazilerin de katıldığı tören, şehitler anısına saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'yla son buldu. Uğur Mumcu Meydanı'nda ise kutlama töreni yapıldı. Öğrenciler ve gaziler bayraklarıyla törene renk kattı. Devlet büyüklerinin kutlama mesajlarının okunmasının ardından iki öğrenci şiir okudu.



Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Atatürk'ün öncülük yaptığı milli mücadelenin Adana'da başladığını vurgulayarak, "5 Ocak hem bir kurtuluş günüdür hem de bir bayram günüdür. Şunu idrak etmeliyiz. 15 Temmuz'da halkımızın direnişi bir cumhuriyet direnişidir, bir irade koruma direnişidir ve cumhuriyete sahip çıkma direnişidir. Cumhuriyeti kuran irade, bu halkın liderliğini kabul ettiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarının ortaya koyduğu iradedir" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bisiklet sporcuları, Pozantı Kaymakamlığından alınan Türk bayrağını Vali Mahmut Demirtaş'a öperek teslim etti. Demirtaş da bayrağı öperek teslim aldıktan sonra tören son buldu.

