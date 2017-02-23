Adana'nın bilinmeyen manzaraları

Adana'da pek çok kuş türünün kışladığı Akyatan ve Ağyatan lagünlerinde kartpostallık manzaralar oluşuyor.

Adana'da pek çok kuş türünün kışladığı Akyatan ve Ağyatan lagünlerinde kartpostallık manzaralar oluşuyor.

Adana'nın Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde bulunan Akyatan ve Ağyatan lagünleri özellikle kış aylarında çok sayıda turna, flamingo ve balıkçıl kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

Çukurova Deltasında yapılan sayımlarda bu yıl 90 bin flamingonun bölgede varlığı görülürken, 10 bin turnanın da kışladığı tespit edildi.

Lagünler pek çok su kuşuna ev sahipliği yaparken, barındırdığı dalyanlar da balıkçılarının geçim kaynağı görevi görüyor.

Diğer yandan, özellikle gün doğumu ve gün batımlarında lagünler, Toros Dağları'nın manzarası ve kucak açtığı hayvanlarla, bakıldığı her açıdan manzaraları süslüyor.

Olağanüstü turizm potansiyeline sahip bölge, şu an için uluslararası araştırmacılarla birlikte yalnızca bir avuç meraklısını ağırlıyor.

(Nuri Pir/İHA)