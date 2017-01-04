04.01.2017 10:36 Adana'nın 5 ilçesinde Cuma günü elektrik kesintisi yapılacak

Adana'nın Seyhan, Yüreğir, Aladağ, Ceyhan ve Kozan ilçelerinde cuma günü bakım, tesis ve TEİAŞ çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Adana'nın Seyhan, Yüreğir, Aladağ, Ceyhan ve Kozan ilçelerinde cuma günü bakım, tesis ve TEİAŞ çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Ocak Cuma günü, Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı ile 64009 ve 64010 sokaklar 09:00-12:00 saatleri arasında, Karakuyu Mahallesi 10:00-15:00 saatleri arasında, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı ile 737, 742, 744 ve 754 sokaklar 13:00-17:00 saatleri arasında, Aladağ ilçesi Karahan, Kışlak ve Gökçeköy mahalleleri 07:30-17:30 saatleri arasında elektriksiz kalacak.



Ceyhan ilçesi Gazi Osman Paşa ve Sarısakal mahallelerine, Gazi Osman Paşa Mahallesine 08:45-17:00 saatleri arasında, Kozan ilçesi Postkabasakal, Akdam, Enizçakırı, Akarca, Salmanlı, Gökgöz, Kızlarsekisi, Ergenuşağı, Işıkkaya, Marankeçili ve Kalkumaç mahallelerine 07:30-17:30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

