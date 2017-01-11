11.01.2017 09:28 Adana'nın 4 ilçesinde Cuma günü elektrik kesintisi yapılacak

Adana'nın Seyhan, Ceyhan, Çukurova ve Kozan ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Adana'nın Seyhan, Ceyhan, Çukurova ve Kozan ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 13 Ocak Cuma günü, Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi 12260 Sokak Doğu Bölgesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Sarıyakup Mahallesi 23001, 23022, 23003 ve 23029 sokaklara 08:30-11:30 saatleri arasında, Ceyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesine 08:30-10:30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.



Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77051 ve 77048 sokaklar 12:30-16:30 saatleri arasında, Kozan ilçesi Postkabasakal Mahallesi 07:30-17:30 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

