07.01.2017 09:41 Adana'nın 3 ilçesinde elektrik kesintisi

Adana'nın Seyhan, Çukurova ve Ceyhan ilçelerinde pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Adana'nın Seyhan, Çukurova ve Ceyhan ilçelerinde pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 Ocak Pazartesi günü, Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı Vural Plastik Depoları, AGAKİM ve Aktav Akustik 09:00-10:00 saatleri arasında, Kocavezir Mahallesi Pazarlar Caddesi 32018, 32070, 32026, 32006, 32004 ve 32076 Sokaklar 09:00-12:00 saatleri arasında, Narlıca Mahallesi 56058, 56016, 56054 ve 56020 sokaklar 09:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.



Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79019, 79011, 79031, 79010, 79021 ve 79027 sokaklarda 13:00-15:00 saatleri arasında, Ceyhan ilçesi Sarısakal ve Gazi Osman Paşa Mahallelerinde 08:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

