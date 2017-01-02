02.01.2017 09:53 Adana'nın 3 ilçesinde elektrik kesintisi

Adana'nın Yüreğir, Seyhan ve Ceyhan ilçelerinde çarşamba günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Adana'nın Yüreğir, Seyhan ve Ceyhan ilçelerinde çarşamba günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Ocak Çarşamba günü, Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi Kozan Caddesi ile 2437, 2439, 2444, 2450 ve 2454 sokaklar 08:30-11:30 saatleri arasında, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi 12:30-16:30 saatleri arasında, Ceyhan ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi 08:30-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

