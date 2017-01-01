01.01.2017 08:35 Adana'nın 3 ilçesinde elektrik kesintisi

Adana'nın, Seyhan, Çukurova ve Ceyhan ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak. Adana'nın, Seyhan, Çukurova ve Ceyhan ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 3 Ocak Salı günü, Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44015, 44009, 44011 ve 44013 sokaklara 10:00-17:00 saatleri arasında, Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi ve Bahar Caddesi ile 63007 sokağa 09:00-12:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.



Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi 80029, 80033, 80037, 80039 ve 80040 sokaklar 13:00-17:00 saatleri arasında elektiksiz kalacak.



Ceyhan ilçesi Gazi Osman Paşa ve Sarısakal mahallelerinde 08:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

