31.12.2016 09:37 Adana'nın 3 ilçesinde elektrik kesintisi

Adana'nın Yüreğir, Seyhan ve Ceyhan ilçelerinde pazartesi günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek. Adana'nın Yüreğir, Seyhan ve Ceyhan ilçelerinde pazartesi günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Ocak Pazartesi günü, Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi Kozan Caddesi, 75.Yıl Cumhuriyet Caddesi ile 3583, 3584 ve 3585 sokaklar 09:00-12:00 saatleri arasında, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı ile 60018, 60020, 60022 ve 60024 sokaklar 12:30-15:30 saatleri arasında, Ceyhan ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesine, Sarısakal Mahallesi 08:45-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

