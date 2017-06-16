Adana karpuzuna çekirdeksiz rakip

Türkiye'de karpuz üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin karşılandığı Çukurova bölgesinde üretimine başlanan çekirdeksiz karpuzun tanıtımı yapıldı.

Türkiye'de karpuz üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin karşılandığı Çukurova bölgesinde üretimine başlanan çekirdeksiz karpuzun tanıtımı yapıldı.

Özel bir firma tarafından Adana'nın Seyhan ilçesi Mürseloğlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen çekirdeksiz karpuz tanıtım etkinliğinde firma yetkilisi Juan Sastre Ferrus, Avrupa'daki çekirdeksiz karpuz üretiminde sağladıkları başarıyı Türkiye'de de gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. 5 yıldır çekirdeksiz karpuz projesi üzerinde çalıştıklarını belirten Ferrus, 'Ana amacımız Avrupa'daki sağladığımız başarıyı, kazandığımız market payını Türkiye'deki tüketicileri ikna ederek onlarla buluşturmak. Ürünümüzün kalitesini tüketicilere göstererek onların hayatlarına adapte etmeye çalışıyoruz. Çekirdeksiz karpuz çeşitlerinin Avrupa'da ve özellikle Amerika'da ulaştığı başarıyı Türkiye'de uygulamak istiyoruz' dedi.

İspanya'daki üretimin özellikle kuzey Avrupa ülkeleri tarafından kabul görmesi ve tüketici talebinin olumlu yönde gelişmesiyle Avrupa'da çeşitlerin arttığını anlatan Ferrus, 'Biz şimdi bu uygulamayı Türkiye'de de gerçekleştirmek arzusundayız. Yaklaşık 4-5 yıldır Türkiye'de büyük süpermarketlerde boy gösteriyoruz. Biz bu uygulamaya siyah çekirdeksiz karpuz 'sugar baby' olarak başladık, sonra başarılı olduğumuzu düşünerek yeni çeşitlerin üzerinde çalışıyoruz. Genellikle karpuzlarımız 5-7 kilo bandında. Tüketiciler kestikleri zaman buzdolabına kolay sığması ve hemen tüketilmesi müşterilerimiz için bir avantaj" şeklinde konuştu.

Tanıtım etkinliğine katılan Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Şube Başkanı Semih Karademir ise Adana'da yaklaşık 100-120 bin dekar alanda karpuz tarımı yapıldığın, bunun sadece yüzde 2-3'ünün çekirdeksiz karpuz üretimi olduğunu ifade etti. Karademir, çekirdeksiz karpuzu ihraç ederken Avrupa'daki Türklere göre üretildiğini fakat Avrupalı insanlara da sunulması gerektiğini kaydederek, 'İhracat getirisini de düşünerek ülkemizde daha çok ekilmesine dikilmesine aracı olmalıyız diye düşünüyorum. Adana'da pazarlama tekniklerinin değişmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

(Erdal Can İçelli /İHA)