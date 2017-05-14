Adana Film Festivali'nin içeriği zenginleşti

11-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 24. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında yapılacak ve Altın Koza ödüllerinin dağıtılacağı yarışmalarda, bazı ulusal kategoriler uluslararası kimlik kazanırken, portföye yeni kategoriler de eklendi.

11-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 24. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında yapılacak ve Altın Koza ödüllerinin dağıtılacağı yarışmalarda, bazı ulusal kategoriler uluslararası kimlik kazanırken, portföye yeni kategoriler de eklendi.

Daha önce Adana Konulu Senaryo Yarışması ismiyle hayata geçirilen kategori, bu yıl Adana Kısa Film Maratonu Yarışması adı ve içeriğiyle yapılacak. 12 ülkenin katıldığı Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışma'sının ise kapsamı genişletilerek, Uluslararası Kısa Film Yarışması adıyla sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Yine geçmişte Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması adıyla düzenlenen kategori, 24. festivalde Uluslararası Öğrenci Filmleri Yarışması adına ve içeriğine dönüşüyor.



ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN ÖZEL BÖLÜM

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Uluslararası Çocuk ve Gençlik Filmleri Yarışma'sının jürisi de çocuk ve gençlerden oluşacak. Jüri için seçilen çocuklar ve gençler, 3 aylık bir eğitimin ardından görevlerini yerine getirecek. Yine çocuk ve gençler için çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Bu yılki festivalin kapsamında oluşturulacak Sinema Pazarı'nda ise sinema sektörünün aktörleri buluşup, sektörün gelişimi ve sorunların çözümü için beyin fırtınalarıyla geçen birliktelikler düzenleyecek.



Festivalin yarışmalı kategorileri şöyle:

1-Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, 2-Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması, 3-Uluslararası Kısa Film Yarışması, 4-Uluslararası Öğrenci Filmleri Yarışması, 5-Adana Kısa Film Maratonu, 6-Çocuk ve Gençlik Filmleri Yarışması.

Her bir yarışma kategorisinin farklı dallarıyla birlikte, eserler toplam 36 dalda Altın Koza ödülünü kazanmak için jürinin ve halkın beğenisine sunulacak.

Festivalin bir diğer önemli ayağında ise, Dünya Sineması ile Türk Dünyası ve Türk Sineması seçkilerinden oluşan özel gösterimlere yer verilecek, atölyeler, konserler ve sergiler gerçekleştirilecek.



DAHA ETKİLİ VE KAPSAMI GENİŞLEYEN BİR FESTİVAL

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, festival içeriğine yeni eklenen ve kapsamı genişletilen yarışma bölümleri ile daha etkili, sinema sanatına hizmet yoğunluğu artan, Adana'nın tanıtımına daha fazla katkı koyacak bir organizasyon amaçladıklarını belirtti. Sözlü, "Adana Film Festivali'nin bu yıl uluslararası kapsamı genişliyor. Festivalimiz bu yıl daha renkli, etkili ve vurucu olacak. Bunun için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Türk sinemasına katkı koymaya, sinema sanatının gelişmesi için çaba göstermeye, bunları yaparken de Adanamızın tanıtımını üst seviyede gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.



FESTİVAL GENEL DİREKTÖRÜ İSMAİL DİKİLİTAŞ

Bu yıl, yeni yapılanması ve yeni yüzüyle dikkat çeken Adana Film Festival'inin, Festival Genel Direktörlüğünü, Altın Koza A.Ş Genel Müdürü İsmail Dikilitaş üstleniyor.

Uluslararası Adana Film Festivali'nin yarışma başvuruları 17 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Festivalle ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler 'adanafilmfestivali.org.tr' adresinden yararlanabilecek.

