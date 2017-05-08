Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Adana Demirspor evinde yenildi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Adana Demirspor evinde yenildi

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadeleden Evkur Yeni Malatyaspor 2-1 galibiyetle ayrıldı.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadeleden Evkur Yeni Malatyaspor 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar
12. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'da Azubuıke'nin ara pasında Eren kaleci Fevzi ile karşı karşıya kaldı. Plasesinde top yandan auta çıktı.
19. dakikada Adana Demirspor'da Mustafa'nın ortasında Pote yakın mesafeden dokunamadı ve top auta çıktı.
48. dakikada Adana Demirspor'da Pote'nin şutunda top Buğra'nın eline çarptığı gerekçesi ile hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Pote topu filelerle buluşturdu. 1-0
52. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'da İrfan'ın ortasında Yiğitcan kafa vuruşunda meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-1
73. dakikada Adana Demirspor'da Fevzi Elmas ceza alanı içerisinde Augustine'yi düşürdü, hakem Serkan Tokat penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullan İrfan topu ağlarla buluşturdu. 1-2

Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Serkan Tokat xx, Yusuf Bozdoğan xx, Mustafa Savranlar xx
Adana Demirspor: Fevzi x, Göksu xx, Servan xx, Mehmet xx, Mustafa x (Waldison dk. 84 x), Pote xx, Gbric xx (Sercan dk. 69 x), Oğuzhan xx, Berkay x (Leroy dk. 79 x), Tiago xx, Alican xx
Yedekler: Emrullah, Tufan, Timuçin, Berat
Teknik Sorumlu: Tekin İncebaldır
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Caner xx, Sedat xx, Pereira xx, İrfan xx (Murat Yıldırım dk. 82 x), Eren xx, Azubuıke xx, Sadık x (Yiğitcan dk. 34 x), Dialiba xx (Augustine dk. 64 x), Murat Akça xx, Buğra xx
Yedekler: Hakan, Mehmet, Yiğitcan, Mba, Ahmet
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Pote (dk. 48 pen.) (Adana Demirspor), Yiğitcan (dk. 52), İrfan (dk. 73 pen.) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Caner, Buğra, Azubuıke, Augustine, Sedat (Evkur Yeni Malatyaspor), Gbric, Servan, Alican (Adana Demirspor)

TEKNİK ADAMLARDAN AÇIKLAMALAR
Adana Demirspor Teknik Direktörü Tekin İncebaldır, "Ligde kalacağız, yeter ki herkes desteğini çekmesin" dedi.
Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Tekin İncebaldır, "Arkadaşlarımızın iyi mücadele ettiğine inanıyorum. Kazanmak adına her şeyi yaptılar. Henüz lig bitmedi. İki hayati maçımız daha var. Bunları kazanıp ligde kalacağımıza inanıyorum. Taraftarımıza sesleniyorum, bu iki maçta takımımıza sahip çıksınlar. Son 4 maçta takımı devraldım çünkü ben Demirsporluyum. Futbolcularımın 90 dakika onurlu ve şahsiyetli mücadele ettiklerine inanıyorum. Yediğimiz birinci gol de ikinci golde talihsizlikti. Görevi kabul ederken ligde kalacağımıza inanarak kabul ettim. Biz Sivas'ı da Mersin'i de yeneceğiz, ligde kalacağız, yeter ki herkes desteğini çekmesin" dedi.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Önümüzde Boluspor maçı var. O üç puanı da aldığımız zaman Süper Lig'de olacağız" dedi.
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadeleden Evkur Yeni Malatyaspor 2-1 galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan İrfan Buz, "Aslında Demirspor ile bu şartlarda karşılaşmak istemezdim. Adana sonuçta çok büyük, çok köklü bir camia. Biz şampiyon olmak istiyoruz, onlar da can havliyle ligde kalmak istiyor. Onlar için de çok zor bir maçtı. Bu galibiyetle 60 puan yaptık. Ama olay bitmedi. Önümüzde Boluspor maçı var. O üç puanı da aldığımız zaman Süper Lig'de olacağız. Avantaj bizde, Allah bunu bize nasip etti verdi. Sıkıntılı dönemlerden geçtik. Bu iş bitsin, yaşadığımız sürecin psikolojisini anlatırız. Kendi sahamızda Bolu'yu yenerek bunu başarmak istiyoruz. Bana göre ilk penaltı pozisyonunun penaltı ile ilgisi yoktu. Bu golden sonra geri dönüş zordu. Ama oyuncularım mental olarak çok iyi ve hazırdı. Sonuçta beraberliği ve 2-1 i yakaladık. Futbolcu kardeşlerimi alnından öpüyorum. Buradaysak onların sayesinde. Onlarla gurur duyuyorum. İnşallah haftaya işi bitirir, hep beraber seviniriz. Lig maratonu çok uzun. Kolay değil, sükuneti korumak lazım. Bunları hep gözününe almak lazım. İkinci senem. 105 puan aldık, Onlarla birlikte aldık. Benim en büyük rüyam, şampiyonluğu o insanlara, taraftara yaşatmak. Güzel bir camiayız. Aile içinde bazen bazı şeyler oluyor. Güzel bir şekilde sonuca gitmek gerekiyor" dedi.
Cemil Serezli /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Almanya'dan 15 Temmuz kararı: Askerlerin iltica başvurusu kabul edildi
Cenevre görüşmeleri için tarih verildi
Başbakan Yıldırım: Kudüs'ün bir işgal ile İslam'dan alınması kabul edilemez
Alçak pankarta ceza yok
2017 Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu
Barisic: 'Çok önemli bir galibiyet aldık'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Ak Parti'de ilk FETÖ gözaltısı
Ak Parti'de ilk FETÖ gözaltısı
Aziz Yıldırım'ın cezası belli oldu
Aziz Yıldırım'ın cezası belli oldu
CHP'li İnce'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Dünyayı dar ederim
CHP'li İnce'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Dünyayı dar ederim
Selin Böke Kılıçdaroğlu'nu şoke etti!
Selin Böke Kılıçdaroğlu'nu şoke etti!
Meteorolojiden yağış, rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteorolojiden yağış, rüzgar ve fırtına uyarısı
Üç hilalin fikir babası vefat etti
Üç hilalin fikir babası vefat etti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Almanya'dan 15 Temmuz kararı: Askerlerin iltica başvurusu kabul edildi
Almanya'dan 15 Temmuz kararı: Askerlerin iltica başvurusu kabul edildi
Cenevre görüşmeleri için tarih verildi
Cenevre görüşmeleri için tarih verildi
Başbakan Yıldırım: Kudüs'ün bir işgal ile İslam'dan alınması kabul edilemez
Başbakan Yıldırım: Kudüs'ün bir işgal ile İslam'dan alınması kabul edilemez
Alçak pankarta ceza yok
Alçak pankarta ceza yok
2017 Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu
2017 Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu
Barisic: 'Çok önemli bir galibiyet aldık'
Barisic: 'Çok önemli bir galibiyet aldık'
Buruk: 'İstediğimiz her şey oluyor'
Buruk: 'İstediğimiz her şey oluyor'
İstanbul'un 13 ilçesinde elektrik kesintisi
İstanbul'un 13 ilçesinde elektrik kesintisi
TSK'dan bölücü terör örgütüne ağır darbe
TSK'dan bölücü terör örgütüne ağır darbe
'Zihinlerden Kudüs sevgisi silinemez'
'Zihinlerden Kudüs sevgisi silinemez'
Boko Haram 82 genç kızı daha serbest bıraktı
Boko Haram 82 genç kızı daha serbest bıraktı
İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterini kabul etti
İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterini kabul etti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English