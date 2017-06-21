Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Adana Demirspor, Can Demir Aktav'ı 1 yıllığına kiraladı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Adana Demirspor, Can Demir Aktav'ı 1 yıllığına kiraladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, geçen sezon Konyaspor'da forma giyen defans oyuncusu Can Demir Aktav'ı bir yıllığına kiraladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, geçen sezon Konyaspor'da forma giyen defans oyuncusu Can Demir Aktav'ı bir yıllığına kiraladı.
Adana Demirspor Aytaç Durak Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine, Adana Demirspor yöneticileri İzzettin Turgut ve Kazim Bozan katıldı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Aktav, büyük bir camiaya geldiğini belirterek, "Doğduğum memlekete, çocukluğumda hayalini kurduğum takıma gelmekten çok mutluyum. Başta başkanım olmak üzere buraya gelmemde emeği olan hocalarıma ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Demirspor yeni bir oluşum içerisinde. Biz de bu hedeflere ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Demirspor'u hak ettiği yerlere taşımak için buradayız. Bu forma her futbolcuya nasip olmayacak değerde. Hedefe giden yolda elimden geleni yapacağıma kimsenin şüphesi olmasın. Adana Demirspor büyük bir camia, inşallah gelecek sezonda Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"ADANA LACİVERTTİR ADANA MAVİDİR"
Adana doğumlu olduğunu söyleyen Aktav, "Ben küçüklüğümde Adanaspor'u sevmiyordum. Demirsporlu olarak büyüdüm. Adana turuncu değil Adana laciverttir, Adana mavidir. Böyle çocukluğumda hayalini kurduğum takımında olmaktan çok mutluyum emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
(Erdal Can İçelli /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İngiltere Başbakanı May özür diledi
Bursa polisi bonzaiye savaş açtı
Alman Meclisi'nden İncirlik kararı
Orgeneral Akar'dan şehit ailesine taziye ziyareti
Kanser hastası gence gasp şoku
Terör örgütüne bir darbe daha
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Kışlaya yemek tedarik eden şirketin çalışanı: Çöpe atılması gerekenleri askerlere veriyoruz
Kışlaya yemek tedarik eden şirketin çalışanı: Çöpe atılması gerekenleri askerlere veriyoruz
FETÖ'cü Akın İpek'in annesi: Gülen bir numaralı teröristtir!
FETÖ'cü Akın İpek'in annesi: Gülen bir numaralı teröristtir!
Brüksel'de canlı bomba yeleği giyen bir kişi etkisiz hale getirildi
Brüksel'de canlı bomba yeleği giyen bir kişi etkisiz hale getirildi
40 ilin valisi değişti! Valiler kararnamesi yayınlandı
40 ilin valisi değişti! Valiler kararnamesi yayınlandı
Türkiye'nin rakibi Yunanistan oldu
Türkiye'nin rakibi Yunanistan oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki iftar programında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki iftar programında
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İngiltere Başbakanı May özür diledi
İngiltere Başbakanı May özür diledi
Bursa polisi bonzaiye savaş açtı
Bursa polisi bonzaiye savaş açtı
Alman Meclisi'nden İncirlik kararı
Alman Meclisi'nden İncirlik kararı
Orgeneral Akar'dan şehit ailesine taziye ziyareti
Orgeneral Akar'dan şehit ailesine taziye ziyareti
Kanser hastası gence gasp şoku
Kanser hastası gence gasp şoku
Terör örgütüne bir darbe daha
Terör örgütüne bir darbe daha
Bakan Bozdağ İstanbul Adliyesi'nde
Bakan Bozdağ İstanbul Adliyesi'nde
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Başbakan Yıldırım'dan bankacılara: 'Son çağrıyı yapıyorum'
Başbakan Yıldırım'dan bankacılara: 'Son çağrıyı yapıyorum'
Alman parlamentosundan İncirlik onayı
Alman parlamentosundan İncirlik onayı
Kayıp gencin cesedi bulundu
Kayıp gencin cesedi bulundu
Futsalda finalistler belli oldu
Futsalda finalistler belli oldu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English