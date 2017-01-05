05.01.2017 15:06 Adana Demirspor Antalya yolcusu

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürecek. TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürecek.



Çalışmalarını Aytaç Durak Tesisleri'nde sürdüren Adana Demirspor, günü çift antrenman yaparak tamamladı. Sabah 2 grup halinde fitness salonunda kuvvet çalışan mavi-lacivertli ekip, daha sonra akşam saatlerinde ise sahada ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde 5'e 2, koordinasyon ve taktik idmanı yapılırken, oyuncuların istekli ve neşeli olmaları teknik heyetin yüzünü güldürdü.



Adana Demirspor, yarın öğleden sonra hava yoluyla kamp yapacağı Antalya'ya hareket ederek çalışmalarını burada sürdürecek.



Mavi-lacivertli takım, TFF 1. Lig'in ikinci yarısında kendi evinde oynayacağı Mersin İdmanyurdu maçına kadar burada hazırlanacak.

