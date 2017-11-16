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Adana'dan dünyaya yazılım ihracatı
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Adana'dan dünyaya yazılım ihracatı

Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Teknokent'ten yılda 1 milyon 692 bin dolar teknoloji ihracatı yapıldığı bildirildi.

Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Teknokent'ten yılda 1 milyon 692 bin dolar teknoloji ihracatı yapıldığı bildirildi.
Çukurova bölgesinin en büyüğü olan ve içerisinde 75'in üzerinde firma barındıran Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde (Çukurova Teknokent) AR-GE çalışması yürüten 54 firma sayesinde yurt içine ve yurt dışına 1 milyon 692 bin 875 dolar teknoloji ihracatı yapıldı. Gelirin önemli bir kısmı ise yazılım ihracatından kazanıldı.

"YENİ BİNA İLE ALAN 8 BİN METREKAREYE ÇIKACAK"
Çukurova Teknokent hakkında İHA muhabirine bilgiler veren Başkan Prof. Dr. Aydın, Teknokent'i geliştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. 8 bin metrekarelik alan üzerinde Çukurova Teknokent'in hizmet verebilmesi için yeni hizmet binaları yapıldığını kaydeden Aydın, "Burada kuluçka merkezi de yapıyoruz. Şu anda halihazırda 3 kuluçka merkezimiz var ama yeni binalar ile bu sayı 30'a çıkacak. Bu merkezlerde eğitimi tamamlamış ya da kendi işini kurmak isteyen kişiler AR-GE'lerini yaparak çalışmalarını sürdürecekler" diye konuştu.
Prof. Dr. Aydın, yapılacak kuluçka merkezinin yazılım yapmaktan ziraata kadar birçok branşta faaliyet göstereceğini de belirtti.

"EN ZOR OLAN İŞ TEKNOLOJİK ÜRÜN İHRACATI"
Çukurova Teknokent'te 'teknoloji ihracatı' yapıldığını anlatan Aydın, şunları kaydetti:
"Türkiye'de en zor olan iş, teknolojik ürün ihracatıdır. Bu ihracatta herhangi bir üretim yapmadan, yazılım yapıp satarak veya lisansından para kazanarak ya da ürün geliştirip patentini satarak olabilir. Teknolojik ürün ihracatı katma değeri yüksek fakat gerçekten elde edilmesi zor olan ihracat türü. Bizim daha önce ihracatımız 600 bin dolar civarındaydı, ancak 2016 yılında 1,6 milyon dolara çıktık, 2017 yılında ise 4,5 milyona doğru gideceğimizi düşünüyoruz. Amacımız, bu oranı da arttırmak. AR-GE projeleri 3-5 yıl sürebiliyor. Dolayısıyla bir teknolojik ürünün ortaya çıkması uzun yılları buluyor. İhraç edeceğimiz teknolojik ürün sayısı her geçen gün artıyor. Yeni binamız bitince daha da büyüyeceğiz."

"ELEKTRİKTE GÜNLÜK 500 TL KATKI"
Yeni yaptıkları güneş enerjisi panelleriyle elektrikte günlük 500 TL katkı sağladıklarını da dile getiren Aydın, "Bu bina yeşil enerjiyle yüzde 20'sini kendisi sağlayabiliyor. Otoparklarımız üzerinde 100 kilowatt enerji üreten enerji santralimiz var. Bölgenin tek elektrikli şarj istasyonunu kurduk. Elektrikli araç alanlar için şarj istasyonları kurduk. Güneşin durumuna göre yaptığı katkı değişiyor ama günlük 500 TL katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.
(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)
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