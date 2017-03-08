Adana'daki terör saldırısının faili Mardin'de yakalandı

Adana Valiliği otoparkındaki bombalı saldırının faillerinden olduğu iddiasıyla aranan şüpheli Mardin'de yakalandı.

Adana Valiliği otoparkındaki bombalı saldırının faillerinden olduğu iddiasıyla aranan şüpheli Mardin'de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, valilik otoparkında 2 sivilin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, olayın faillerinden olduğu değerlendirilen A.S.'nin Mardin'de saklandığı tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin bulunduğu adrese Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan A.S., Adana'ya götürüldü.

(Mehmet Salih Keskin/İHA)