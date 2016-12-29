29.12.2016 01:42 Adana'da yılbaşı öncesi 300 polisle asayiş ve sahte içki uygulaması

Adana'da 300 polisin katılımıyla yılbaşı öncesi umuma açık yerlere yönelik asayiş ve sahte içki uygulaması yapıldı. Adana'da 300 polisin katılımıyla yılbaşı öncesi umuma açık yerlere yönelik asayiş ve sahte içki uygulaması yapıldı.



Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İlçe araştırma ve Yunus ekipleri Adana'nın merkez Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerinde bulunan yaklaşık 40 bar ve gece kulüplerine yönelik 300 polisle eş zamanlı uygulama düzenlendi. Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla yapılan uygulamada, mekanların evrakları incelendi, çalışanlar ile müşterilerin kimlik kontrolü yapıldı. KOM ekipleri tarafından özel cihazlarla içki şişelerinin üzerindeki barkotlar kontrol edildi.



Uygulama genelinde 17 mekana, konsomatris çalıştırma, içki satış ruhsatı ve canlı müzik belgesi olmadığı gerekçesiyle ceza kesildi. Öte yandan, dolandırıcılık suçundan aranan 1 kişi ve ruhsatsız tabanca taşımak suçundan 1 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyetinin, yılbaşı gününe kadar denetimlere ara vermeden devam edeceği bildirildi.

