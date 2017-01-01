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Adana'da yeni yılın ilk bebeği 15 yıl bebeği olmayan çiftin bebeği oldu
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Adana'da yeni yılın ilk bebeği 15 yıl bebeği olmayan çiftin bebeği oldu

Adana'da 2017 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebek, 15 yıl boyunca bebeği olmayan çiftin bebeği oldu. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'da Yüreğir'in en yaşlı kadını ile en küçük bebeğini biraya getirdi.

Adana'da 2017 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebek, 15 yıl boyunca bebeği olmayan çiftin bebeği oldu. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'da Yüreğir'in en yaşlı kadını ile en küçük bebeğini biraya getirdi.

Yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebekler ailelerini sevince boğdu. 2003 yılında evlenen ve 13 yıldır çocuk sahibi olmak için uğraşan Durak çiftinin bebek hasreti yeni yılın ilk saatleriyle son buldu. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ikamet eden Nejla ve Turan Durak çifti, 2003 yılında dünyaevine girdi. 13 yıldır çocuk sahibi olmak için çabalayan ve son olarak tüp bebek tedavisi gören Durak çiftinin çocuk hasreti sona erdi.

Doğum için akrabalarının yanına Adana'ya gelen Nejla Durak, sancılarının artması üzerine Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Evlendikleri günden bu yana çocuk sahibi olmak için uğraştıklarını ve son olarak tüp bebek tedavisi gördüklerini söyleyen anne Nejla Durak, "Aslında biz doğumu daha sonra bekliyorduk. Yeni yılda olması bizim için mucize gibi" dedi.

Hastaneye gelen ve Yüreğir'in en yaşlı kadını 85 yaşında ki Ayşe Şeker ile en küçük bebeği Umut Eren'i biraraya getiren Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, anne ve yakınlarına hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Çelikcan, Umut Eren'e çeyrek altın hediye edip anneye de kaynar ikram etti.

"Yeni nesil,eski nesil bir arada"

Yeni nesil ile eski nesili buluşturmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Çelikcan, şöyle konuştu:

"Bebekleri ziyaret ediyoruz. Bugün ilçemiz adına bir ilki gerçekleştiriyoruz. En yaşlılarımızı bu akşam yeni doğan çocuklarımızla buluşturduk. Yeni nesil en eski nesil birarada. İnşallah onlarda güzel bir yaşam sürüp vatana millete hayırlı olacaklar. Kaynar Adana'mıza has anneler için bir içecek. İçerisinde karanfil, zencefil, ceviz ve şeker gibi karışımdan yapılıyor. Anne sütü ve sağlığı için önemli bir içecek. Burada Hem kaynarımızı tanıtmış oluyoruz. Hemde ilk doğan çocuklarımızı ziyaret ediyoruz."
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