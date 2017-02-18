Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

Adana polisi yasa dışı bahis oynatıldığı iddia edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 9 kişiyi gözaltına aldı.
Adana polisi yasa dışı bahis oynatıldığı iddia edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 9 kişiyi gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı iddia edilen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde gerçekleşen operasyonda, yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, Adana Adli Tıp Kurumundaki sağlık kontrolünün ardından Ahlak Büro Amirliğine götürüldü. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramada, tablet, bilgisayar, barkot okuyucu ve iddia oynatılmasında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. (Umutcan İşledici/İHA)
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