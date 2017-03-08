Adana'da trafik kazası: 3 polis yaralandı

Adana'da aşırı süratli olduğu iddia edilen sürücü otomobilinin kontrolünü kaybederek polis aracına çarptı. Kazada 3 polis memuru yaralandı.

Adana'da aşırı süratli olduğu iddia edilen sürücü otomobilinin kontrolünü kaybederek polis aracına çarptı. Kazada 3 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Çınarlı mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cabbar K. Yönetimindeki 01 DK 219 plakalı otomobil aşırı sürat nedeniyle kontrolden çıkarak bulvar üzerinde seyir halinde olan polis aracına çarptı. Çarpanın etkisiyle savrulan polis aracı, refüje çıkarak durabildi. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan biri kadın 3 polis memurunu Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise, olası bir yangın çıkmaması için araçların elektrik bağlantısını kesti. Polis memurlarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücü Cabbar K. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, kazada yaralanan kadın polis memuru ambulansa bindirildiği sırada ailemi istiyorum dedi.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)