02.01.2017 09:43 Adana'da Şemsettin Başkurt ve Adnan Ateşok Resim Sergisi

Seyhan Belediyesi, Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu, Adana Lions Kulüpleri ve 20 sanat, eğitim ve meslek kuruluşunun birlikteliğinde düzenlenecek olan Şemsettin Başkurt ve Adnan Ateşok Resim Sergisi, 5 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak. Seyhan Belediyesi, Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu, Adana Lions Kulüpleri ve 20 sanat, eğitim ve meslek kuruluşunun birlikteliğinde düzenlenecek olan Şemsettin Başkurt ve Adnan Ateşok Resim Sergisi, 5 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak.



5 Ocak Perşembe günü Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde Abidin Dino Sanat Galerisi'nde saat 18.30'da açılacak olan serginin küratörlüğünü S. Haluk Uygur ile Mehmet Emin Arıcı üstlendi. Claudia Üzelgeçici, Hanife Uygur, İlknur Taşa, Mustafa Üzelgeçici, Pelin Emrahoğlu, Pakize Aksu, Semiran Bahçıvan ve İsmail Ökkeise küratör yardımcılığını yürütecek.



İki ustayı anlatan yazılar kaleme alınmış ve katalog şeklinde sergi sırasında konuklara ücretsiz olarak dağıtılacak.



Şemsettin Başkurt kimdir?



Atatürk'ün kurulmasını sağladığı Halkevleri'nde yetişen Şemsettin Başkurt, 1932 yılında Adana'ya öğretmen olarak atandı. Sırasıyla 1. Ortaokul (Tepebağ Ortaokulu) ve 2. Ortaokul'da (İstiklal Ortaokulu) resim öğretmenliği yaptı. 1948 yılında Adana'da vefat etti.



Adana'daki sürgün yıllarında Abidin Dino ile tanışmaları, yıllar sonra Abidin Dino'nun Paris'te Şemsettin Başkurt sergisini açmak istemesine vesile oldu. Ancak bazı sebeplerden ötürü Paris'te açılamayan sergi, öğrencisi ve aynı zamanda yakın dostu olan Yaşar Kemal tarafından İstanbul'da gerçekleşti.



Adnan Ateşok kimdir?



Tepebağ Ortaokulu ve Adana Erkek Lisesi'ni bitirdi. Ardından İstanbul Hukuk Fakültesi'ne kaydını yaptırdı. İstanbul'da yaşadığı süre Sanayi-i Nefise'ye misafir öğrenci olarak katıldı ve empresyonizm akımı ile tanıştı. Gençliğinden beri resme ilgisi olan Ateşok, ortaokul veya lise döneminde Şemsi Hoca'dan ders alıp almadığını henüz bilinmese de; tarzlarının benzemesi ve konularının Adana olması ikisini birbirinin devamı olarak değerlendirilebilir. Adana'da çiftçilikle uğraşırken, resme olan ilgisinden vazgeçmeyen Ateşok 2004 yılında Adana'da vefat etti.

