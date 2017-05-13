Adana'da 'renkli' festival

Adana'da gençler, Hindistan'ın Holi Bayramı'ndan esinlenilerek düzenlenen Color Life Fest'17'de birbirlerini rengarenk boyadı.
Adana'da gençler, Hindistan'ın Holi Bayramı'ndan esinlenilerek düzenlenen Color Life Fest'17'de birbirlerini rengarenk boyadı. Hindistan'ın Holi Bayramı'ndan esinlenilerek gerçekleştirilen Color Life Fest'17, Yazlık Sinema alanında düzenlendi. Çoğunluğu genç olan katılımcılar, DJ müziği eşliğinde dans edip birbirlerini boyadı. Festivalde Hint geleneklerine uygun kıyafetler satışa sunulurken, kurulan stantlarda isteyenler Hint kınası yaptırdı. Etkinliğe kent dışından da katılım olduğu gözlendi. (Nuri Pir / İHA)
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