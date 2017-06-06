Adana'da PKK operasyonuna 6 tutuklama

Adana'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 6'sı tutuklandı.

Adana'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 6'sı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü adına faaliyet gösteren, dağa gidip gelen ve terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen şahıslara yönelik 31 Mayıs günü şafak vakti operasyon başlattı.

Operasyonda 7'si kadın 16 kişi gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Helin K., Kamuran K., Halil T., Bedriye G., Delil K. ve Alper K. tutuklanırken 9 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise savcılıktan serbest kaldı.

(Fatih Keçe /İHA)