Adana'da PKK operasyonu: 16 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 7'si kadın 16 kişi gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 7'si kadın 16 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Amirliği (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de desteği ile 350 polisle önceden belirlenen 20 adrese baskın yapıldı. Operasyonda söz konusu evlerin içleri didik didik arandı. Mahalledeki korsan gösterileri organize etme ve PKK'ın dağ kadrosuna katılı geri gelme suçundan 7'si bayan 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)