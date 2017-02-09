09.02.2017 09:40 Adana'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

Adana'da, PKK/KCK'lları evlerinde sakladıkları öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı. Adana'da, PKK/KCK'lları evlerinde sakladıkları öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK/KCK terör örgütü dağ kadrosunda yer alıp, kent merkezine gelen militanlarını evlerinde sakladıkları öne sürülen zanlılara yönelik daha önce önceden belirlenen, 15 adrese, özel hareket polislerinin de katılımıyla şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında evlere girip biri kadın 11 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Top Birimine getirildi daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital verilere de el konuldu.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

