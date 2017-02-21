Adana'da paha biçilemeyen tarihi eser ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerinin arama yaptığı bir otomobilin bagajında, 18'inci yüzyıldan kalma, ceylan derisi üzerine işlenmiş, Hazreti İsa'nın havarilerinden birinin temsili resmi ele geçti. Müze yetkililerinin, eserin paha biçilemez sınıfında olduğunu, gerçek değerinin incelemeden sonra ortaya çıkacağını bildirdiği öğrenildi.

Adana'da polis ekiplerinin arama yaptığı bir otomobilin bagajında, 18'inci yüzyıldan kalma, ceylan derisi üzerine işlenmiş, Hazreti İsa'nın havarilerinden birinin temsili resmi ele geçti. Müze yetkililerinin, eserin paha biçilemez sınıfında olduğunu, gerçek değerinin incelemeden sonra ortaya çıkacağını bildirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir otomobilin sürücüsünden şüphelenerek durdurdu. Araçta yapılan aramada bagajda rulo halinde, üzerinde 'Büyük Archireus' yazan, ceylan derisine yapılmış, Hazreti İsa'nın havarilerinden birinin temsili resmi ele geçirildi. Polis, araçtaki E.G. ile H.G.'yi gözaltına aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler ifadelerinde, "Suriye'den gelen bir vatandaşın bize borcu vardı. Karşılığında bunu verdi. Tarihi değeri olduğunu bilmiyorduk" dedi. İç savaşın yaşandığı Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye sokulduğu belirlenen temsili resmi satmak için müşteri aradığı belirtilen E.G. ile H.G., sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Polis, ele geçen malzemelerin gerçek olup olmadığını ve değerini belirlemek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Müze Müdürlüğüne götürdü.

Yetkililerin bu tür eserlerin paha biçilemez sınıfında olduğunu, özellikle temsili resmin çok değerli olduğunu, eserlerin gerçek değerlerinin incelemeden sonra ortaya çıkacağını söylediği öğrenildi.

18'inci yüzyıldan kaldığı düşünülen 178 santimetre boyunda, 75 santimetre enindeki ikon, Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlilerine teslim edildi.

(Fatih Keçe / İHA)