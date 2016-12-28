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Adana'da özel okulda öğrencinin bıçaklandığı iddiası
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Adana'da özel okulda öğrencinin bıçaklandığı iddiası

Adana'da özel bir okulda öğrenim gören 14 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi, sınıfında arkadaşı tarafından bıçaklandığını iddia etti. Okul yönetimi ise öğrencinin demirden yaralandığını ileri sürdü.

Adana'da özel bir okulda öğrenim gören 14 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi, sınıfında arkadaşı tarafından bıçaklandığını iddia etti. Okul yönetimi ise öğrencinin demirden yaralandığını ileri sürdü.

Okulda arkadaşları ile sınıfta oturdukları sırada başına gelen olayı anlatan Seyman Yücetaş, "Arkadaşlarımla sınıfta otururken, diğer sınıftan bir çocuk geldi, beni bıçakladı. Ben ilk başta hissetmedim. Sonra aşağı inerken, merdivende hoca gördü 'kanıyor' dedi. Daha sonra pansuman yaptılar okulda bana. Çocuğun ilk elindekinin ne olduğunu görmedim. Hatta mutfağa götürüp pansuman yaptılar, ne olduğunu sordular, çocuğun elindekini görmedim 'herhalde keskin bir şeydi' dedim. Beni yaralayan çocuk kendi 'bıçak' dedi. Daha sonra ailemi arayıp 'demir' demişler. Annemler geldi, hastaneye gittik" dedi.

Okulda kendisine pansuman yapıldığı sıra okul yetkililerinin ailesiyle görüştüğünü söyleyen Yücetaş, "Okuldan annemi aramışlar ve 'demir kesiği' demişler. Okul bıçaklanma olayının üstünü kapatmaya çalıştı. Annem ve babam direk olayın doğrusunu söyleyip diğer aile ile oturtup konuşturabilirlerdi. Anneme demir ile kesildiğini söylediklerinde daha sonra doktora gittiğimizde bıçak yarası olduğu ortaya çıktı. Zaten beni yaralayan çocuk da bıçakla yaptığını söylemişti. Kolumda içten iki dıştan iki toplam dört dikiş atıldı. Ben zaten bakamadım korktum. Adli tıptan bıçaklandığıma dair rapor aldık. Olayın ilk başında biz şikayetçi olmadık ancak okul olayının üstünü örtmeye çalıştığı için geri şikayetçi olduk" şeklinde konuştu.

"Okula gitmekten korkuyorum"

Okula giderken çekindiğini ve korktuğunu söyleyen Yücetaş, "Artık okula gitmeye korkar hale geldim, okula giderken çekiniyorum. Psikolojim bozuldu. Sınıfta arkadaşlarıma karşı çekiniyorum. İki üç arkadaşım var diğer kişilerle iletişimimi kestim" diye konuştu.
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