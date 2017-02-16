16.02.2017 14:44 Adana'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Adana'da 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı. Operasyonda 26 kilo esrar ele geçirildi. Adana'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı. Operasyonda 26 kilo esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yüklü miktarda esrar geldiğini ve sokakta satış yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçti.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda şok baskın yapan polis, sokak satıcılarını satış yaparken etkisiz hale getirip yere yatırdı. Yapılan aramalarda ise 26 kilo esrar ele geçirildi. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Operasyonda F.K. ile S.K. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca, iki de ruhsatsız av tüfeği eli geçirildi.

Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(Fatih keçe / İHA)

