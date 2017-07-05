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Adana'da mühendislik öğrencileri elektrikli araba üretti
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Adana'da mühendislik öğrencileri elektrikli araba üretti

Çukurova Üniversitesi'nde okuyan 4'ü kız 21 otomotiv mühendisliği öğrencisi, İtalya'da 19-23 Temmuz'da düzenlenecek 'Formula Student' yarışlarına katılmak için 'Çukurova Racing A1' isimli elektrikli araba ürettiler.

Çukurova Üniversitesi'nde okuyan 4'ü kız 21 otomotiv mühendisliği öğrencisi, İtalya'da 19-23 Temmuz'da düzenlenecek 'Formula Student' yarışlarına katılmak için 'Çukurova Racing A1' isimli elektrikli araba ürettiler.
Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği ile Makine ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleri öğrencileri, 'Çukurova Racing A1' isimli elektrikli araba tasarlayıp 2016 yılında TÜBİTAK'ın düzenlediği hidromobil kategorisinde üçüncü olup 19-23 Temmuz tarihleri arasında İtalya'nın Parma kentinde düzenlenecek 'Formula Student' yarışlarına katılmaya hak kazandılar. Bu başarılarından sonra öğrenciler gerekli sponsorluk desteklerini alıp 1 yıl içerisinde aracı yarışa hazır hale getirdi.
Üzerinde 600 cc motor olan ve Formula 1 araçları ile aynı donanıma sahip 'Çukurova Racing A1' isimli aracın lansmanı ise geçtiğimiz gün Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ve üniversiteden öğrencilerin katılımı ile Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü'nde düzenlendi.

"TASARIMINI GELİŞTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"
Aracın lansmanı öncesi İHA muhabirine açıklamalarda bulunan aracın kaptanı Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Mesut Kök, proje amacının derslerde öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürmek olduğunu kaydetti. Kök, "1 yıl içerisinde aracın üretimini bitirdik. Bu yıl bizler mezun olup gittikten sonra bu arkadaşlarımız tasarımlarını geliştirerek daha üst düzey bir araç çıkartacaklar. Bizim hedefimiz ilk olarak bir şeyler öğrenmekti. Bizler kendimize bir şeyler katalım diye bu projeye girdik. 1-2 yıl gibi süre değil uzun bir süre belirleyip elektrikli otomobil yapıp tasarımını geliştirmeyi düşünüyoruz" dedi.

"MÜHENDİSLİK DEYİNCE ERKEK ALGISINI YIKMAYA ÇALIŞTIK"
Aracı tasarlayan öğrenciler arasında bulunan Hande Nur Kirişoğlu ise çok zorluk yaşamadıklarını belirterek, "Mühendislik deyince erkek algısını yıkmaya çalıştık. Herkes daha korkulacak durum olarak bakıyordu ama şu an azımsanamayacak kadar çok fazlayız. Çok zorluk yaşamadık ama arkadaşlarımız cinsiyetimizden dolayı ev işleri, yemek ve temizlik konusunda bizden beklentilere girdiler ama sonunda onlar da anladılar. Gerçekten kadın ve erkek birbirine eşittir. Biz onların yükünü hafiflettik onlar da bize çok kibar davrandılar. Zor olan tek şey insanların tabularını yıkmaktır. İnşallah iyi bir bayan mühendis olup okumak isteyen bayan mühendislere yardımcı olmak isterim" ifadelerini kullandı.

"UMUDUMUZU KIRMAYALIM"
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ise, "Arkadaşlarımız aldıkları teorik dersleri pratiğe dönüştürdüler. Eğitimin önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. Yılmadan, bayrağı kendilerinden sonraki arkadaşlarına devredecekler. İnşallah bu bayrak yere düşmeden sürekli devam edecek. İlk yıl önemli sonuç alamasak da umudumuzu kırmayalım" diye konuştu.
21 kişilik öğrenci grubu 19-23 Temmuz'da İtalya'da araçları ile Türkiye'yi temsil edecekler.
'Çukurova Racing A1' isimli araçta 600 cc motor bulunurken, 8 litrelik yakıt deposuyla 200 kilometre yol gidebiliyor. Araç 300 kilogram ağırlığında ve 118 beygir güç üretiyor.
(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)

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