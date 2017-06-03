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Adana'da kavun hasadı başladı
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Adana'da kavun hasadı başladı

Adana'da sahil kesimlerine yakın köylerde turfanda kavun hasadı yapılmaya başlandı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 'Kabak aşılı karpuzlar var ama kavunda aşılama sistemi yok. Buna bağlı olarak karpuza göre kavunun satışları daha fazla arttı' dedi.

Adana'da sahil kesimlerine yakın köylerde turfanda kavun hasadı yapılmaya başlandı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Kabak aşılı karpuzlar var ama kavunda aşılama sistemi yok. Buna bağlı olarak karpuza göre kavunun satışları daha fazla arttı" dedi.
Dünyada kavun üretiminde ilk 10 ülke içerisinde olan Türkiye'de, kavun ihtiyacının yüzde 5'ini karşılayan Adana'da hasat başladı. Yüreğir ilçesindeki Cırık Mahallesinde yetişen ve kilosu 1,5 liradan satılan kavunlar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye başladı. Yetkililer de karpuza yapılan kabak aşısından dolayı vatandaşların kavun alımına yöneldiğini ve kavunun satışlarının karpuza göre daha fazla arttığını belirtti.

"EKİM ALANLARINDA YÜZDE 20 ARTIŞ VAR"
İHA muhabirine açıklama yapan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2016 yılında Adana'da 37 bin dekar alana kavun ekildiğini ve 200 bin ton ürün alındığını bu sene ise ekim alanlarının yüzde 20 artış göstererek 44 bin dekar olduğunu kaydetti. Doğan, "Çukurova Türkiye'nin turfanda ürünlerini karşıladığı bölge. Geçen yıl Adana'da 37 bin dekar alanda kavun ekimi vardı. Bu yıl artış yüzde 20 oldu. Geçen yıl Adana'da ise 200 bin ton ürün alındı. Bu yıl yüzde 20 artış olunca 220 bin ton ürün bekliyoruz. Kavun ve karpuz bizim ovanın en önemli ürünlerinden biri" dedi.

"ÜRÜN ÇIKTIKÇA NAKLİYE FİYATLARI YÜKSELECEKTİR"
Kavunda kilogram başına fiyatın 1,5 lira olduğunu fakat nakliye fiyatlarının buna bağlı artış gösterdiğini ifade eden Doğan, "Geçen hafta İstanbul'a nakliye fiyatları kilogram başına 0,15 kuruşken bugünlerde 0,22 kuruş oldu. Ankara yine yükseldi. Ürün çıktıkça fiyatlar biraz daha yükselecektir" diye konuştu.

"KAVUNDA AŞILAMA SİSTEMİ YOK"
Çukurova'da kabak aşılı karpuz ekiminin olduğunu buna bağlı olarak da vatandaşın kabak aşısı yapılamayan kavuna yöneldiğini sözlerine ekleyen Başkan Mehmet Akın Doğan, "Eskiden kabak aşılı karpuz üretimi vardı ama şuanda kabak aşılı karpuzlar orijinal karpuzlar gibi ama kavunda hiç aşı yok kavun direk orijinal ekildiği gibi. Fide ve çekirdek olarak ekilmekte. Kavunda aşılama sistemi yok. Kavun her tarlada olmadığı için kavun ekilmemiş tarla seçiyor. Kavun ekimi karpuza göre az çünkü her sene ekilen yerde kavun ekilemiyor. Karpuza göre kavunun satışları daha fazla arttı" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Başkan Doğan, fiyatların bu sene iyi olduğunu ve üreticinin de bundan dolayı memnun olduğunu sözlerine ekledi.
(Umutcan İşledici /İHA)

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