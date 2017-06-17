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Adana'da karpuz hasadı başladı
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Adana'da karpuz hasadı başladı

Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden Adana'da, seradan sonra açık alanda ekimi yapılan karpuzun da hasadına başlandı.

Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden Adana'da, seradan sonra açık alanda ekimi yapılan karpuzun da hasadına başlandı.
Türkiye'nin yıllık 4 milyon ton civarında olan karpuz üretiminin yüzde 20'sini Adana'nın karşıladığını belirten Başkan Mehmet Akın Doğan, Adana'nın sahil bölgesindeki yüksek tünellerde Mayıs ayının ilk haftası başlayan karpuz hasadının ardından, açıkta yetiştirilen karpuz için de hasat dönemine girildiğini ifade etti.

HEM HESAPLI HEM SAĞLIKLI
Hasadın yoğunlaşmasıyla birlikte fiyatının da her bütçedeki vatandaşın alabileceği seviyede olduğunu belirten Dogan, "Karpuz şu anda kilosu 40-50 kuruştan satılıyor. Hem uygun fiyatlı hem sağlıklı" dedi.
Toplam 120 bin dekar alanda karpuz ekimi yapılan Adana'da, yılda yaklaşık 800 bin ton rekolte sağlandığını belirten Başkan Doğan, "Serada yetiştirilen erkenci karpuzun hasadı tamamlandı. Bu haftadan itibaren markette, manavda, pazarda satılan sera karpuzunun yerini, açıkta yetiştirilmiş karpuz alacak. Açıkta karpuz hasadı da Temmuz ayı ortalarına kadar sürecek" dedi.

ADANA KARPUZU MARKA OLACAK
Kokusu, aroması, lezzeti ve rengiyle ünlü Adana karpuzuna "coğrafi tescil" almak için geçtiğimiz günlerde Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Daire Başkanlığına başvuruda bulunduklarını anımsatan Doğan, amaçlarının, Adana karpuzunu Türkiye'de ve dünyada daha fazla tanınan bir marka haline getirmek olduğunu söyledi.

GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAN
Yaz aylarının vazgeçilmezi, vitamin ve mineral kaynağı karpuzun sağlık için mutlaka tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Karpuz, doğanın en güçlü antioksidanlarından. Yüksek oranda A ve C vitamini ile kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, bakır ve manganez mineralleri içeren, son derece besleyici bir meyve. Ayrıca, sindirime iyi gelen besin lifi bakımından da oldukça zengin. Serinletici özelliğiyle karpuz sıcak yaz günlerinde sofralardan eksik olmamalı, bolca tüketilmeli" dedi.

KARPUZ SEÇMENİN PÜF NOKTALARI
Karpuz seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğine de dikkat çeken Doğan, "Tüketici meyveyi seçerken, dış kabuk renginin canlı ve yeşil olmasına, renginin değişmemiş olmasına dikkat etmeli. Görünümü en taze meyveyi almalı. İkincisi karpuzun sapı taze olmalı ki meyve taze ve lezzetli olsun. Ayrıca, sapın üzerinde bulunan tüyler dökülmüş olmalı. Eğer bu tüyler dökülmüşse meyve olgun, dökülmemişse hamdır" ifadelerini kullandı.

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