Adana'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Adana'da FETÖ/PDY'nin sivil ayağına yönelik soruşturmada 25 kişi gözaltına alındı.

Adana'da FETÖ/PDY'nin sivil ayağına yönelik soruşturmada 25 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, çok sayıda polisle FETÖ/PDY'nin sivil ayağına yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon başlattı.

Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınanlar arasında, FETÖ'nün iletişim ağı olan 'ByLock' kullanıcılarının da olduğu belirtildi.

(Süleyman Cenk İdaye/İHa)