Adana'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Adana'da FETÖ/PDY'nin sivil ayağına yönelik soruşturmada 25 kişi gözaltına alındı.
Adana'da FETÖ/PDY'nin sivil ayağına yönelik soruşturmada 25 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, çok sayıda polisle FETÖ/PDY'nin sivil ayağına yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon başlattı. Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınanlar arasında, FETÖ'nün iletişim ağı olan 'ByLock' kullanıcılarının da olduğu belirtildi. (Süleyman Cenk İdaye/İHa)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.