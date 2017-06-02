Adana'da buğday rekoltesi coştu

Adana'da buğday rekoltesi geçen yıl 620 bin ton olarak hesaplanırken, rekoltenin bu sezon hava şartlarının uygunluğu nedeniyle 900 bin ton olması bekleniyor. Geçen yıl 85 kuruş olan alım fiyatının 1.05 liraya çıkması da çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Adana'da buğday rekoltesi geçen yıl 620 bin ton olarak hesaplanırken, rekoltenin bu sezon hava şartlarının uygunluğu nedeniyle 900 bin ton olması bekleniyor. Geçen yıl 85 kuruş olan alım fiyatının 1.05 liraya çıkması da çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Türkiye'de buğday ihtiyacının yüzde 7'sini karşılayan Adana'da buğday hasadı 15 gün önce başladı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, Bayram Ali Baysal'ın buğday hasadı gerçekleştirdiği tarlayı ziyaret etti.

Biçerdöverin direksiyonunu eline alan Vali Demirtaş, buğday biçti. Tarımın kendisi için yaşam biçimi olduğunu söyleyen Demirtaş, "Buğday bu sene daha verimli ve bereketli olacak. Bu da toplumumuza, vatandaşımıza yansıyacak" diye konuştu.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin ise geçtiğimiz yıl 1 milyon 750 bin dönüm alana buğday ekilirken bu yıl 1 milyon 820 bin dönüm alana buğday ekildiğini söyledi. Rekolte konusunda kıyaslamalar da yapan Tekin, geçtiğimiz yıl ovada 620 bin ton civarında buğday hasadı gerçekleştirilirken bu yıl ovada 900 bin ton civarında buğday rekoltesi beklediklerini anlattı.

Alım fiyatlarına ilişkin açıklamalarla konuşmasını sürdüren Tekin, "Çiftçimizin yüksek verim elde etmesi bizleri mutlu ediyor. Alımlarda ise fiyatlar 1.02 ile 1.05 lira arasında değişiyor. Buğdayın çeşidi, kalitesi ve nem oranı fiyatları değiştiriyor. Geçen yıla göre bu yıl fiyatlar çok iyi. Geçen yıl 85 kuruş civarında alım gerçekleştirilmişti. Bu da çiftçi açısından çok iyi bir olay" dedi.

Çiftçi Bayram Ali Baysal ise 150 dekar alana buğday ektiklerini dile getirerek, "Buğdayın kalitesi ve piyasa fiyatları çok güzel, verim iyi" şeklinde konuştu.

(Nuri Pir / İHA)