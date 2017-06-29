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Adana'da 'bici bici' sezonu açıldı
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Adana'da 'bici bici' sezonu açıldı

Adana'da 'bici bici' sezonu açıldı. Akşamları bici bici yiyerek serinleyen Adanalılar, tatlının 'Adana kebabı' gibi tescillenmesini istiyor.

Adana'da 'bici bici' sezonu açıldı. Akşamları bici bici yiyerek serinleyen Adanalılar, tatlının "Adana kebabı" gibi tescillenmesini istiyor.
Adana'da sıcakların kendini iyice hissettirmesiyle birlikte bunalan vatandaşlar, "bici bici" olarak bilinen yöresel soğuk tatlıyla serinlemeye başladı. Buz püresinin arasına karıştırılmış nişasta üzerine mevsim meyveleri, gül suyu ve şerbetin döküldüğü bici bici, en az 5 liradan alıcı buluyor. Vatandaşlar, akşamları Seyhan Nehri ve Seyhan Baraj Gölü kenarlarında kurulan bici bici tezgahlarına akın ediyor. Vatandaşlar, 'bici bici' tatlısının Adana kebabı gibi tescillenmesi gerektiğini belirttiler.

NASIL YAPILIYOR ?
12 yıldır Seyhan Baraj Gölü'nün kenarında bici bici satan Yılmaz Ömür, geçimini yılın 6 ayı bici bici sektöründen, geri kalan 6 ayı ise tablasında kış aylarına özgü yiyecekleri satarak sağlıyor. Bici bicinin nasıl yapıldığını anlatan Ömür, "Suyu kaynatıyoruz, kaynamaya yakın nişastayı döküyoruz, ondan sonra tepsiye katıyoruz. Tepside donduktan sonra bicileri kuşbaşı şeklinde doğruyoruz. Kuşbaşı şeklinde doğradıktan sonra tabağın içerisine pudra şekeri katıyoruz. Sonrasında buz katıyoruz. Gül suyu, gıda boyası ve en sonda meyve katarak bici biciyi hazır hale getiriyoruz. Muz, kiraz ve çilek gibi meyvelerle servis ediyoruz" dedi.
Kışın Adana kebabının, yazın ise bici bici tatlısının Adana'yı tanıtmak için kullanıldığını belirten Ömür, günde ortalama 300 bici bici sattıklarını ve yiyen vatandaşların memnun olduklarını dile getirdi.

"BULUNMAZ BİR LEZZET"
Bici bicinin Adana kebabından da önce tescillenmesi gerektiğini söyleyen Mehmet Eroğlu isimli vatandaş ise, "Bici bici, gece bile çocuklarımızla çıkıp yiyebileceğimiz güzel bir şey. Adana'ya özgü bir tatlı. Bulunmaz bir lezzet. Başka şehirlerde böyle kültür yok, böyle bir zevk yok. Bu anlatılmaz. Adana kebabından da öncelikli gelmesi lazım. Yazın serinlediğimiz en güzel tatlı. Haftanın 3 günü tüketiyoruz. Aile, arkadaş toplantısı olduğunda bile bici yiyoruz" dedi.
Nazlı Çakar adlı vatandaş, "Ben 4 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Oralarda bu tatlı çok farklı geliyor ama ben her Adana'ya geldiğimde tüketiyorum bici biciyi. Yazın vazgeçilmez bir tatlı" diye konuştu. Gamze Sündük ise bici biciyi ailecek tükettiklerini belirterek, "İstanbul'dan gelen arkadaşlarımız bile bici biciyi severek tüketiyor. İçerisinde buz var, içimi soğutuyor. Sıcak olan tüm illerde olmasını tavsiye ediyorum. Gerçekten serinleten bir yiyecek" ifadesini kullandı.

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