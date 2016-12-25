25.12.2016 00:25 Adana'da, bar ve gece kulüplerine yönelik asayiş uygulaması hız kesmeden devam ediyor

Adana polisi, yeni yılın yaklaşmasıyla beraber, bar ve gece kulüplerine yönelik asayiş uygulamaları düzenledi. Adana polisi, yeni yılın yaklaşmasıyla beraber, bar ve gece kulüplerine yönelik asayiş uygulamaları düzenledi.



Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri Adana'nın merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde bulunan yaklaşık 35 bar ve gece kulüplerine yönelik 150 polisle eş zamanlı uygulama düzenlendi. Düzenlenen uygulamada bar ve gece kulüplerinin evraklarını incelenirken, KOM ekipleri ise mekanlarda satılan içkilerin sahte olup olmadığını test etti.



Uygulama genelinde 6 iş yerine evrak eksikliği nedeniyle para cezası kesildi. Mekanlar da bulunan şahıslara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldığı sırada 1 kişinin aranma kaydı bulunduğu için emniyete götürüldü.

