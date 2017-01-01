01.01.2017 05:50 Adana'da alkollü araç sürücüsü, yeni yılın ilk cezasını yedi

Adana'da yeni yılın ilk trafik cezası, alkollü araç kullanan sürücüye kesildi.876 lira para cezası kesilen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Adana'da yeni yılın ilk trafik cezası, alkollü araç kullanan sürücüye kesildi.876 lira para cezası kesilen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.



Yılbaşı sebebiyle şehrin çeşitli noktalarında trafik uygulaması yapan Adana polisi, araçları durdurarak ehliyet, ruhsat ve alkol kontrolleri yaptı. Turgut Özal Bulvarı üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, yeni yılın ilk saatlerinde 01 T 0042 plakalı ticari taksiyi durdurdu.



Taksi sürücü Hasan Yardımcı'ya yapılan kontrolde alkollü araç kullandığı belirlendi. Alkollü sürücü Hasan Yardımcı'ya 876 lira para cezası kesilirken ehliyetine 6 süreyle el konuldu.

