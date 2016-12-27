27.12.2016 14:27 Adana'da açılış heyecanı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olan 5 Ocak'ta kent halkının hizmetine sunulacak Türkmenbaşı Bulvarı-Havaalanı Kavşağı Altgeçidi ve üzeri kapatılan D-400 Karayolu Turhan Cemal Beriker Bulvarı Altgeçidi'nde (Karnıyarık) incelemelerde bulundu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olan 5 Ocak'ta kent halkının hizmetine sunulacak Türkmenbaşı Bulvarı-Havaalanı Kavşağı Altgeçidi ve üzeri kapatılan D-400 Karayolu Turhan Cemal Beriker Bulvarı Altgeçidi'nde (Karnıyarık) incelemelerde bulundu.



Sözlü, ulaşıma kuzey-güney yönünde tünellerle geçit verecek Türkmenbaşı Bulvarı-Havaalanı Kavşağı Altgeçidi'ndeki çalışmaları denetleyip, işçilere kolaylıklar diledi.



Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Şahin ve Fen İşleri Daire Başkanı Yusuf Özsırkıntı'dan projeye dair son bilgileri alan Sözlü, Şehit Mehmet Özer Caddesi'nden gelip, havaalanı kavşağına doğru geçen aksta, 281 metre uzunluğundaki B ve C kolu tüneller ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na dönen 293 metrelik D kolu tünelindeki otoyol standardında yapılan asfalt çalışmalarını izledi.



Karnıyarık'ta parke taş döşemesine geçildi



Başkan Sözlü, Adana'nın kurtuluşunun yıldönümünde açılış kurdelesini keseceği, üzeri kapatılan D-400 Karayolu Turhan Cemal Beriker Bulvarı Altgeçidi'nde (Karnıyarık) kaldırım ve çevre düzenlemesi yapan ekipleri ziyaret etti. Doğu-batı yönünde 451 adet betonarme kirişle kapatılan ve üzerindeki yan yollar 4'er şeritli olacak şekilde genişletilen 375 metrelik güzergahta, parke taş döşeyen ve peyzaj çalışmaları yapan işçilerle bir süre sohbet eden Başkan Sözlü, çevredeki esnafı da ziyaret etti.



Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü olan 5 Ocak'ta bu iki altgeçit projesinin yanı sıra Arif Nihat Asya Bayrak Parkı ve Müzesi, Çok Katlı Asansörlü Otopark ve Saimbeyli Mezbahası'nın açılışını da gerçekleştirecek.

