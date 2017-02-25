Adana'da acılı ayran kuyruğu

Adana'da 10 yıldır şalgamcılık yapan ve sağ ayağı tutmayan bedensel engelli Fevzi Güven, babaannesinin tarifinden yola çıkarak kendine has acılı ayran yapmayı başardı. Acıya düşkün Adanalılar Güven'in tezgahının önünde adeta kuyruk oluşturdu.

Adana'da 10 yıldır şalgamcılık yapan ve sağ ayağı tutmayan bedensel engelli Fevzi Güven, babaannesinin tarifinden yola çıkarak kendine has acılı ayran yapmayı başardı. Acıya düşkün Adanalılar Güven'in tezgahının önünde adeta kuyruk oluşturdu.

Merkez Cami'nin önünde 3 tekerlekli motosikletinin arkasına koyduğu tabla ile 10 yıldır şalgam, ayran, simit, meyve suyu satarak geçimini sağlayan 47 yaşındaki Feyzi Güven, babaannesinin tarifi olan acılı ayranı piyasaya sürmeye karar verdi. Adanalıların acıya olan düşkünlüğünü fırsat bilen Güven, sütü süs biberi, dereotu ve yeşil nane ile mayalayıp müşterilerine sunmaya başladı.



"MALATYA YÖRESİNE AİT AYRAN"

3 yıldır acılı ayran yaptığını ve vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılaştığını belirten Feyzi Güven, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada acılı ayranın Malatya yöresine ait olduğunu belirterek "Bu ayran Malatya yöresine aittir. Malatya'da bu ayran ekşi ve acı ile yapılmaktadır. Yalnız ben biraz daha değişik malzemeler kullanıyorum ve malzemeleri direkt sütten mayalıyorum" dedi.



"KEÇİ SÜTÜ OLMALI"

Acılı ayran yapmak için kullandığı malzemeleri de söyleyen Güven, "Acılı ayranda süs biberi,yeşil nane ve dereotu kullanıyorum. Bunu sütten mayalıyorum direkt. Onun için renk olayı yoktur. Renksizdir. Ayran bildiğimiz ayrandır. Bu ayrandan içen muhakkak yine geliyor. Evde yapmak isteyen birisi olursa keçi sütü bulması gerekiyor. Keçi sütü veya inek sütünden mayalanıyor. Gramajla ayarlanıyor yoksa tadı kaçar" ifadelerini kaydetti.

Feyzi Güven, acılı ayran yapan bazı kişilerin ayranı acı turşu suyu ile karıştırdığını böyle olunca da ayranın renginin pembeleştiğini belirtti.

Acılı ayran içen bir vatandaş, "Her Cuma geldiğimiz yer. Buradan acılı ayranı içmeden geçmiyoruz" ifadeleri kullanırken diğer bir vatandaş ise, "Ben aslen Balıkesir Susurluk'luyum. Ayranın memleketinden geliyorum. Fakat bu ayranı daha güzel buluyorum" dedi.

Acılı ayran içen başka bir vatandaş ise acılı ayran ismini duyunca ilk başta tedirgin olduğunu ama tadının güzel olduğunu kaydetti.

(Umutcan İşledici / İHA)